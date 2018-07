Kogukondade EV100 toetus: külamaja remondist matkaraja ja raamatuni

Näiteks rajab Meremäe Kultuuriühing Eesti-Vene piiri lähedal asuvasse vanasse taluhoonesse seltsimaja, kuhu mahuvad tegutsema Koolina nulga (kandi) laulurühmad, seltsid ja külavanemate kogu. Kogukondade EV100 toetusega paigaldatakse aluspõrandad ja tehnosüsteemid. Ühingu eestvedaja Viivika Kooseri jaoks on see ühe eluunistuse täitumine - et kollektiividel oleks hubane kohake, kus koos lustida ja külalisi vastu võtta.

Kuid Kogukondade EV100 ei ole mõeldud ainult ehitustöödeks. Harjumaa Aruküla Kultuuriselts koostab kogumikku «100 arukülalast». Kultuuriseltsi tegevdirektor Garina Toomingas ütles, et kui algul oli plaan juba sel laupäeval raamatut esitleda, siis nüüd on alevikus käima läinud elav arutelu selle üle, kes ikka on õige arukülalane – kas ainult see, kes siin sündinud (ajaloost nt kirjanik Veera Saar, riigitegelane Kaarel Eenpalu) või ka näiteks Rae vallast pärit endine vallavanem, kes on Aruküla arengule kaugemalt kaasa aidanud. Nii toimub laupäevasel Aruküla kohvikute päeval hoopis miniarvamusfestival. Vaatamata raskustele innustab Toomingas kõiki kante mõtlema oma tegusate inimeste peale. «Igas kogukonnas on need 100 inimest olemas!»