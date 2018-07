Eesti Vabariik 100 temaatiline piimalehm alustab ringreisi

Piimalehm tuletab inimestele meelde, et piim on väärtuslik toiduaine, mis on olnud eestlaste toidulaual olulisel kohal juba aastasadu ning on seda ka täna.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on eestimaalased väga agarad piimajoojad ja toodete valik aasta-aastalt rikkalikum. «Tasakaalus ja mitmekülgne toitumine on eriti oluline laste puhul, kelle organism alles kujuneb. On oluline, et teadmine piima headest omadustest jõuaks ka nendeni ning just seetõttu on meie kampaania mänguline,» rääkis Potisepp.

«Piima kui tooraine väärtust näitab ka see, et selle hind on stabiliseerunud ja annab meie põllumajandusettevõtjatele kindluse valdkonda investeerida ja töötada välja uusi tooteid, mida tarbijad ootavad,» ütles Toiduliidu juhataja.

Võimalus võita

Ka sel aastal kutsub Toiduliit inimesi üles end koos piimalehmaga jäädvustama ning tehtud pilte teistega jagama. Soovi korral võib anda lehmale oma lemmiku Facebooki, Instagrami või Snap-filtriga uue näo. Kõikide vahel, kes lehmaga pilte sotsiaalmeedias jagavad ning kasutavad teemaviidet #piimonsuperhea, loositakse välja kinkekott maitsvate piimatoodetega. Lapsed võivad lapsevanemate järelevalvel pildistamiseks ka lehma selga ronida.