7 põhjust minna juubelit tähistavale jahimeeste festivalile

«Viis aastakümmet järjepidevat kokkutulekute korraldamist on märk eelkõige eesti jahimeeste jätkusuutlikkusest,» ütles EJS-i tegevjuht ning kokkutuleku üks korraldaja Tõnis Korts. «Kokkutuleku koolitustelt kogutakse teadmisi ja võistluste käigus pannakse proovile erialased oskused, mis näitavad eelkõige eesti kõrget jahikultuuri,» selgitas Korts ja lisas, et «juubeliaastal tulevad sellest osa saama ka nii Euroopa riikide kui Brüsseli peakontori esindajad».

1968. aastal pandi alus kokkutulekute traditsioonile Kohtla-Järvel Toila-Oru pargis. 50 aastat on erinevais Eesti paigus traditsiooni jätkatud samas formaadis. Sündmus baseerub kolmel osal: jahinduslikud võistlused, koolitused ja meelelahutus. Jahimehed võtavad mõõtu 10 võistlusel. Lisaks tehakse mitmeid harivaid ja praktilisi koolitusi, toimub jahisarveansambli plaadiesitlus, jahikoerte demonstratsioon, jahiajalooline näitus jpm põnevat. Kogu sündmuse info leiab siit: http://www.ejs.ee/kokkutulekud/ .

«Kauni rannaalaga Pärnumaa on suvise kokkutuleku jaoks parim paik,» tõdes sündmuse paikkondlik koordinaator, Pärnumaa Jahimeeste Liidu tegevjuht Eero Nõmm. «Jahimeeste kokkutulek on tänaseks kujunenud suureks perefestivaliks, kuhu tullakse lemmikloomade, laste ja kaaslastega,» selgitas Nõmm ja lisas, et «neile mõeldes korraldame ka põnevaid töötubasid ning lastealal huvitavaid tegevusi».