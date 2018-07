Eesti loomakasvatuses kasutatakse 22 korda rohkem antibiootikume kui Norras

Ravimiameti andmetel on Eestis antibiootikumide müük loomakasvatuses aastatel 2007-2015 kahekordistunud ning Euroopas on Eesti müüdud antibiootikumikoguste arvestuses 17. kohal (tabel). Erinevused riikide vahel on mitmekümne kordsed. Kui Norras on müügikogus kõigest 2,9 mg/PCU*, siis Eestis on see 22 korda suurem ehk 65,2 mg/PCU, Lätis ligi poole väiksem ehk 37,6 mg/PCU ning kõige enam antibiootikume loomakasvatuses kasutavas Küprosel lausa 434,2 mg/PCU, mis on ligi 150-kordne vahe Norraga.