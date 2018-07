Konkursiga otsitakse vabariigi parimat pillimeest

Kairi Leivo, üks Vabariigi Pillimehe konkursi algatajatest usub, et see õige pillimängija on hinnatud igas seltskonnas ja seda läbi aegade! «Hea pillimängija tunnuseks on loomulikult pillimänguoskus, aga see ei ole ainus ja alati ka mitte kõige olulisem omadus. Mõnikord on see õige mängija hoopis äärmiselt hea karismaga ja jutuga, teinekord on parimal eriliselt isiklik ja intiimne suhe pilliga, kolmandal aga erakordne traditsioonide tundmine, veenmisoskus ning funktsionaalsus ehk võime mängida just tantsuks,» kirjeldas Leivo ning lisas, et Vabariigi Pillimehe tiitliga tunnustatul on kõik need omadused koos ja vahest enamgi veel.