Kaheksa erilist talukeldrit võeti muinsuskaitse alla

«Kaitse alla võtmine tähendab, et riiklikul tasemel on Kuigu talu keldreid hinnatud oluliseks kultuuripärandi osaks,» ütleb muinsuskaitseinspektor Üllar Alev.

Kuigu talu kobarkelder koosneb kaheksast keldriboksist. Eesti keskmisest talukeldrist erineb igaüks neist nii mahu kui ka konstruktsiooni poolest. Nimelt on Eesti talukeldrid üldiselt poole suuremad. Iga boksi sissepääs avaneb erinevas ilmakaares. Valdavalt on nad ehitatud dolomiidist ajavahemikus 19. sajandi lõpust 1930. aastateni. Ühe keldri sissepääsu kohale on raiutud aastaarv 1887. On tõenäoline, et neid ei rajatud korraga, vaid mitme põlvkonna jooksul.