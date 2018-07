Kalandusettevõtetele pakutakse tuge uute turgude leidmisel

Plaanis on toetada jätkusuutlike kalapüügitoodete sertifitseerimist. «Sellised tooteid on jaekaubanduses oluliselt lihtsam turustada, kuid praegu on jätkusuutlikkuse sertifikaate Eestis taotlenud vaid üksikud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelevad ettevõtted,» ütles kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann. «Sertifitseeritud tooted on tõestatud kvaliteediga ning sellest tulenev lisandväärtus aitab kaasa uute turgude leidmisele ning konkurentsivõime kasvatamisele.»

Uuringud kolmandates riikides

Lisaks on plaanis toetada ka kalapüügi- või vesiviljelustoodete turu-uuringute tegemist nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides, mis võimaldab paremini tundma õppida meie toodete sihtturge ning sealseid tarbijaeelistusi.

Toetuse omafinantseeringu minimaalne määr on sertifitseerimise puhul 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, kui taotlejaks on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine, töötlemine või turustamine.