Mätiku mahefarm valmis tänu pere üksmeelele

„Laudas on kohti 299 loomale, neist 150 on lüpsilehmad. Vasikad annavad vähem loomühikuid, nii et neid mahub samale pinnale veidi rohkem kui lüpsilehmi. 150 on kahe roboti jaoks optimaalne arv,” leiab perenaine.

Lauda avamisüritusel peetud kõnedes rõhutasid nii pereliikmed kui külalised, et Aivar Pikkmetsa 2001. aastal tehtud otsus pühenduda mahetootmisele oli ainuõige. „Tollal ei olnud maheda teema nii aktuaalne kui praegu. Esialgu oli isa juttu mõnikord isegi raske uskuda, näiteks et mahedalt on võimalik lehma kohta saada Eesti keskmist toodangumahtu,” meenutab Mikk.

„Mahepiima tootmine tähendab ju, et loomale söödetav toit peab olema mahe, selle kasvatuseks ei tohi kasutada taimekaitsevahendeid, mürke ega kõrretugevdajat,” täiendab Helga. Ainus väetis on sõnnik. Muidugi ei ole söödakultuuride kasv niisama kiire kui intensiivkasvatuses, aga mahetoodetel on kindel ja kasvav tarbijaskond. Mahetooteid hakkavad paljud väärtustama alles siis, kui endal või mõnel lähedasel tervisehäda käes, näiteks noored emad, kelle lastel mingi allergia välja lööb.”

Eelnevat arvesse võttes on arusaadav, et mahepiima tootmine on paratamatult kulukam, aga selle eest maksavad kokkuostjad lisatasu. Kui varem jõudis Mätikul lüpstud piim ühistu kaudu Leetu, siis juba teist kuud viiakse see perenaise kinnitusel Saaremaale. “Neil on kümnetonnine mahejuustukatel, mille täitmisega oli raskusi,” räägib Helga. Nad tulid kosja ja saime kaubale. Maksavad kilo eest neli senti rohkem kui tavapiimatootjale. Olen rahul. Aga nagu tavapiima puhul, võib hind kõikuda, lihtsalt neli senti saame rohkem.”

Väiksem osa siin lüpstavast piimast läheb vahetus läheduses asuvasse Mätiku talumeiereisse, kus tütar Mirjam mahetoodangut valmistab. Saaremaale läks mais 50 ja peretütrele viis-kuus tonni.

Ikka edasi!

Kuigi just sai avatud Mätiku talu uus robotfarm, on Pikkmetsade mõtted juba järgmiste arenduste juures.

„See laut peab täistuuridel tööle hakkama ja siis saab edasi minna,” avab Mikk Pikkmets ettevõtliku perekonna tulevikuplaane. „Sama lauda otsa saab peegelpildis ehitada teise samasuguse, aga kõige suurem takistus on meie jaoks maa defitsiit ehk see, kust saada sööt.”

Pikkmetsad kasvatavad enamiku söödast ise, veidi ostavad sisse teravilja, sest selle kasvatuseks sobivat maad napib. Kokku on toetusalust maad nende kasutuses üle viiesaja hektari, aga head teraviljamaad on vähe, on silo- ja heinamaad.