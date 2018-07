Mahemaasikas kasvab pahalaste kiuste

Tänavune maasika-aasta on mitmes mõtted erakordne. Korbi mahetalu perenaine Liina Nugis pole kunagi varem korjanud esimest maasikasaaki 7. juunil, aga kohe järgmisel ööl tuli hiliskevade viimane öökülm, mis paljud marjad ära võttis. Üllatuslikult just marjad, sest enamasti puudutab kevadiste viimaste öökülmade kalk ja kuri sõrm tärganud õisi, mitte marju. Külmalaine puudutas kõrval olevat kurgipeenart ja aedubagi, näitab Liina murelikult.

Maasikasaak oleks võinud olla isegi varasem

Liina ütleb, et kui ta kasvataks taimi musta kile all, valmiks saak nädal kuni kaks varem. Temal on aga peenarde vahel lihtne saepuru. Taluhoones, kus elasid kunagi Äksi kirikumõisa rentnikud, on mahetalu peetud ammustest aegadest. Kui Tõravere kandist pärit Liina sinna 20 aastat tagasi kolis, oli mahemärk juba olemas.

Liina korjab peenralt aastas keskeltläbi 250 kilogrammi maasikaid. Üle päeva nopib ta enam kui 20 kilogrammi korraga ja ühel hooajal on kümme korjet. „Ise korjan, oma kätega,” lisab ta. Korjamisel kasutab ta kahte ämbrit: ühte paneb suuremad, mis lähevad müügiks, ja teise väiksemad, millest teeb mahla. „Tänavu on palju väikest marja,” lisab Liina.

Selleaastane saak pole suurepärane põua ja öökülma tõttu. Põuaga on Liina jõudumööda võidelnud, ta on kastnud eeskätt idanevaid taimi.

Siiski on mahedalt kasvatades Liina sõnul maasikate saagikus oluliselt väiksem. Kui tema korjab tunnis 2,5 kilogrammi marju, siis suurtes istandustes suudetakse koguda tunnis isegi kuni 12 kilogrammi. Marju ei tohi liiga heledalt korjata. „Peab ikka küps olema, muidu klientidele ei meeldi,” räägib Liina. Maasikasaak tuleb Liina hinnangul keskpärane. Vähese vihma tõttu on peenral palju kuivanud marju.

Kokku leiab Korbi mahetalus maasikaid pisut alla 0,1 hektari asuvalt peenramaalt. Sorte on peenardel kolm: ʻPolka’, ʻSonata’ ja ʻBounty’. Enda tarbeks kasvatab Liina ka ʻZarja’-nimelist sorti, mille mari on hapukam ja mis valmib varem kui teised.

Keemiat ei kasuta

Mahedalt kasvatamine tähendab, et keemiat kasutada ei tohi, ent ohtlikke pahalasi on palju. Ühel aastal tulid maasikapeenrale herilased ja tegid Liina sõnul puhta töö. „Nad tegid marjad seest õõnsaks,” täiendab ta. Õitsemise ajal on üks hull vaenlane veel õielõikaja.

Pahalaste vastu on mahekasvatajatel ainult looduslikud vahendid. Poes müüakse Indias kasvanud neemipuu ekstrakti, mis on küll looduslik, aga et seda peab nii kaugelt transportima, ei pea Liina toodet mahedaks. Pealegi on see kallis, ühe väikse vao pritsimiseks kulub kolme euro eest ekstrakti. Kõige hullema vaenlase – lesta – vastu aitavad eestimaised küüslaugu- ja kesalilleekstrakt, mida valmistab Liina ise.

Vastik tegelane on maasikalehe mardikas, kes sööb taimede lehed ära. Kuigi marju nad ei puuduta, mõjutab nende tegevus saagikust, sest taimed ei saa fotosünteesi teha ja see mõjub viljadele.