7,8miljoniline rapsitehas hakkab juba välja paistma

Tulundusühistu Farm In ja Farm In Productions OÜ juhatuse liige Urmas Pallon rõõmustas 2. veebruaril Imaveres Farm In Productions OÜ õlikultuuride töötlemise tehasele nurgakivi panekul, et Eesti piimatootjate ühisprojekt saab teoks. See rõõm on tema sõnades ka juuni lõpus. „Tehase ehituses sujub kõik plaanipäraselt. Maasisesed tööd on ühele poole saamas ja kerkima hakkab juba kuivati. Täna (neljapäeval, 28. juunil – SL) tõstetakse peale šahtid ja käib mahutite montaaž,” selgitab ta.

Võib öelda, et Tallinna-Tartu maantee äärde Paia ristmiku lähedale jääva 7,8 miljoni eest valmiva rapsitehase maasisesed tööd on lõpetamisel ja ehitus hakkab välja paistma möödasõitjatelegi. Mitte lihtsalt paistma, vaid torkab kaugelt silma. Kuidas teisiti, kui koos mahutipealsete käiguteedega tuleb tehase kõrgeim koht maapinnast 21–22 meetrit. See on pea seitsmekorruselise maja kõrgune ehitis.

Pallon lisab, et ehitusgraafiku järgi algab 28. juulil vastuvõtusõlme ja kuivati häälestus ning 1. augustiks on tehas nii kaugel, et ollakse valmis pakkuma kuivatusteenust. Loodetavasti on selles suvekuumuses õlikultuuridel saaki, mida peagi valmivasse kuivatisse tuua. Pallon teab, et suvirapsile on kuumus liiga teinud ja põllumeeste ülevaadetes on loodetud saagist kadunud kolmandik kuni pool. „Olukord on keeruline, kuid taliraps annab siiski lootust ja loodame, et tehase esimese liini käivitamise ajaks järgmise aasta jaanuaris-veebruaris on meile vajaminev kogus oma tootjatelt olemas,” lausub ta.

Tulundusühistu Farm In ja Farm In Productions OÜ õlikultuuride tehase ehitusse panustavad asutajaliikmetena investeeringutega Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja AS Metsaküla Piim. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud veel 11 põllumajandustootjat. Rajatava õlikultuuride töötlemise tehase põhitegevus on rapsiseemnetest rapsitoorõli ja rapsikoogi tootmine mahus, mis katab eelkõige ühistu liikmete vajadused.

OÜ Farm In Productionsi omanikel on lautades üle 26 000 lüpsilehma, enamik neist Eesti piimatootjate tippu kuuluvates farmides. Nende vajadus on ligikaudu 2000 tonni rapsikooki kuus ja nii palju on arvestatud ka tehase tootluseks. „Meie lihtsustame oma rajatava tööstusega üksnes oma ühistu liikmete elu,” selgitab Pallon.

Selleks on lubatud 11 inimesest kaks laborisse tööle võetud, nad alustasid 2. juulist tööd koolitusega. Kuu lõpus lisandub kaks kuivati operaatorit. Samal ajal käib kooskõlastus veterinaar- ja toiduametiga, et kuivatisse toodava rapsiseemne analüüsimiseks oleks kogu dokumentatsioon korras.

Pallon kinnitab, et tehase põhitöö jääb järgmisesse aastasse, mil 42 000 tonni rapsiseemet aastas töödelda suutev tehas töötab täismahus. Valitud pressimistehnoloogiaga annab töödelda teisigi Eestis kasvatatavaid õlikultuure, nagu lina, kanep ja sojauba.

Rakvere piimaühistu juhataja Priit Putko rõõmustab, et Imaveresse rajatav rapsitehas kerkib, nagu plaanid ette näevad. Ühe tehasesse investeerinud asutajaliikmena ootab ta väga, et Rakverest 110 kilomeetri kaugusel asuv tehas õigel ajal valmis saaks. „Tehasega loome Eesti põllumeeste toodangule lisandväärtust ja see on tähtis. Põllumees peab saama osa nii põllul kasvava õlikultuuri mõistlikust hinnast kui ka sööta loomadele just tema soovide järgi oma tehases valmivat õlikultuuri,” väidab ta.

Eesti põllumees 2017, Trigon Dairy Farming Estonia ASi juht Margus Muld ütleb, et rapsiseemne ostjaid on Eestis mitu. Nii pole seemne müümisel maailmaturuga seotud õiglase hinnaga probleemi. Seetõttu ei näe Muld vajadust liituda Imaveres valmiva rapsitehase ühistulise tegevusega ja tehase ehitusse raha panustada.

Muld ostab rapsikookigi oma loomadele eri tarnijatelt, ühena neist Imaveresse rajatava rapsitehase eestvedaja Urmas Palloni ettevõttest Farm In. „Rapsikoogi pakkujaid on omajagu, olen nende seast selekteerinud paar-kolm, kelle pakutavas kvaliteedis saan kindel olla,” lausub ta. Selle juures pole esmane päritolumaa, vaid ostu määrab raha. „Ostan suurt mahtu ja iga euro tonni pealt, mis ma võidan või kaotan, on väga suur raha. Tähtsad on kvaliteetne kaup ja selle eest küsitav hind,” selgitab Muld.