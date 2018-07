Toalill üllatas perenaist õiega

Türi vallas eramajas elav Signe Ruugla pani kingitusena saadud kaktuse kasvama aknalauale, nagu kasvavad tal teisedki lilled. Üsna kiirelt mõistis ta, et tutt-paksjalg on väga tujukas ja näitab kohe välja, kui talle midagi ei meeldi. Selle tõestuseks on lille alumisel osal näha üsna mitu ranti ajast, mil perenaine talle aknalaudadel meeldivat paika otsis.