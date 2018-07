Jalutuskäik piduehtes Kadrioru pargis

Juubelipuhuseid üritusi ja sündmusi on pargis olnud eelmisest sügisest peale, peoaastale tõmbab uhkelt joone alla festival „Valgus kõnnib Kadriorus”. Tänavu on see kavandatud 19. ja 20. septembrile – ühest õhtust jäigi juba mitmel aastal väheks, sest park ei mahutanud kõiki valgusemänguhuvilisi enam ära. Suviste kontsertide ja muude ürituste kõrgpunkt on muidugi juulis, kava leiate aadressilt http://www.kadriorupark.ee/sundmused/kadriorg-300.

Suur roosinäitus

Kadriorg on meie kõige tuntum ja mitmekülgsem park, sest seal on eriilmelisi osi kõigist pargi arengu- ja rekonstrueerimisjärkudest: looduslikust tammesalust baroki, Jaapani aia ja tänapäevani välja.

Ühekorraga satud seal mitmesse ajastusse ja kui eelmisest jalutuskäigust on tükk aega möödas, näed kindlasti midagi uut. Tänavu kas või seda, et 1937. aastal president Konstantin Pätsi soovil Alatskivi mõisapargist Kadriorgu toodud Belvedere Apollo kuju on nüüd punaste lehtedega pöögi taustal ilus hele ja ilma nõukogude ajal siivsuse pärast lisatud viigileheta.

Ise ei märka aga paljutki ja kui pargihuvi on suurem, tasub osaleda pargimuuseumi kuraatori Elle Pendi juhitud jalutuskäikudel, kus kuuleb nii pargi ajaloost kui tulevikuplaanidest. Sellised jalutuskäigud on sel suvel veel 18. juulil, 8. ja 22. augustil ning 5. septembril. Kunstimuuseumis avatav lossi ja parki tutvustav näitus „Kadriorg 300” jääb aga vaadata 25. novembrini.

Kontserdiväljaku ees olid Roosimäe nõlvad kuuma kevadsuve tõttu juba enne jaanipäeva õisi täis. Meie tuntuima roosikasvataja Rein Joosti – just tema on sinna vastupidavad sordid valinud – kureeritud näitus „100 Eesti roosi” on aga alles ees. See avatakse kavandatust natuke varem, 12. juulil kell 13, ja jääb avatuks 23. juulini. Peale Roosimäel kasvava rohkem kui 30 sordi pannakse siis Rein Joosti sõnul välja just nii palju eri sorti ilusaid roose, kui neid sel ajal Eestis õitseb.

Roosinäituse avamisel tutvustatakse huvitavat lillade õitega roosi, mille klump püüab alates sellest suvest pilku Luigetiigi kaldal Kreutzwaldi kuju juures. Kadriorus pole see Rosa antifolia muscosa pungamutatsioonina sündinud roos sugugi juhuslikult. Sellist roosi on arvatavalt kujutatud lossi peasaali laeplafoonil. Kui sai uuritud, millega võiks tegu olla, otsiti see soovitud vana roos ühest Hollandi erakollektsioonist üles.

Rahvuslik vöökirjapeenar

Eesti suure sünnipäeva aastal tasub Kadriorus jalutades üle vaadata vöökirjapeenar, mis asub Luigetiigi Lydia Koidula tänava poolses otsas kahel pool päikesekella. See rahvusromantiline ajastumärk meenutab pargi suurt rekonstrueerimist aastail 1935–1940, mil rahvapargis püüti siduda moodsat aiakunsti meie rahvusliku omapäraga.

Ajakirja Loodushoid ja Turism 1939. aasta teises numbris on vöökirjapeenra idee ja seal kasutatud taimed hästi jäädvustatud. Sellest kirjutab artiklis „Eesti vöökiri ja ornament musterpeenardesse” Saksamaal Späthi firma puukoolis praktiseerinud aednik, aiaarhitekt ja kunstnik Albert Undriste (1909–1958).