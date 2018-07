Kes on huigud?

Nad mõlemad püüavad viibida tiheda taimestiku varjus, aga ei karda end reeta valjude häälitsustega. Varemalt nimetati neid justkui kanalistele viitavate nimedega, vastavalt täpik- ja väike-vesivutt, seda küllap täpikhuigu häälitsuse järgi. Teisi ruiklasi kutsuti „kanadeks”: lauk kandis vesikana, tait tiigikana ja ruik rookana nime, mis olid saksa keelest otse laenatud. Et kanalistega pole neil kuigivõrd ühist, pani linnuprofessor Eerik Kumari ette võtta kasutusele rahvasuust pärit nimed, nagu juba varem oli see rukkiräägul.

Kui juhtume vesistes paikades, näiteks hõredas roostikus või kaislastikus jõelammide või järvekallaste tarnaniitudel maist juulini, enamasti varahommikul või õhtutundidel kuulma monotoonset heledakõlalist sekundipikkuste vahedega üitt üitt ... helirida, siis annabki endast märku täpikhuik. Liigi arvukus Eestis on kõikuv, eri aastatel tuhande ja kümne tuhande haudepaari vahel. Näha saab seda rästasuurust tumepruuni valgetäpilise rüüga lindu üliharva. Mullusest taimeprahist pesa teeb huigupaar mättale ja mai lõpuks on selles kuni 12 kreemikakoorelist punapruunilt kirjatud muna, mida põhiliselt isaslind haub 20 päeva. Pojad on alul süsimustad, neid hooldavad mõlemad vanemad ja toovad nad esimesel kümnel elupäeval pesale ööbima. Kuue nädalaga saavad nad lennuvõimeliseks, aga pool sellest ajast askeldavad omapead, kuna vanemad soetavad veel teisegi pesakonna. Sügisränne on septembris, lennatakse öösiti ja väikeste salkadena ning talvitutakse Ida- ja Lõuna-Aafrikas (Lääne-Siberi asurkond Indias).

Hoopis haruldasem on täpikhuigu pisem sugulane väikehuik, kelle arvukust Eestis hinnatakse 20–100 haudepaarile. Ka väikehuik on rohkem videvikulind, aga tema elupaik on hoopis veelaikudega vahelduv tüma roostik või hundinuiatihnik. Ta on rästast väiksem, mustade triipudega pruuni ülapoole, rohekaskollase noka ja pikkade rohekate jalgadega. Ülipikad varbad aitavad kõndida mööda ujuvaid veetaimi. Isaslindude pea ja alapool on sinkjashall, emastel on sama karva pea ja kreemikas alapool.