Metsamesinikel on tänavu üllatus üllatuse otsa

Peter Pihl näitab oma raiesmikule toodud tarude juures priskeid metsmaasikaid, mida punetab rohus igal pool. „Mesilased on kevadel tublilt tolmeldanud. Nii suuri tavaliselt ei leia,” tähendab ta. Metsvaarikate praegu veel rohelisi marjugi näeb palju, kuid metsatee ääres päikese käes on need kuivusest kahjustada saanud. Raiesmiku teises servas on vaarikad seevastu terved ja lopsakad.

Eha Metsallik räägib, et metsvaarikad andsid tänavu tema mesilas suure nektarikoguse. „Mustikasaak tuleb samuti hea ja üleüldse on sel aastal võimas marja-aasta.” Taimede ootamatult varajase õitsemise näiteks toob ta sookailu, mille õite ajal enne jaanipäeva tavaliselt terve raba värvidest hõõgub, justnagu põleb. Tänavu oli sookail selleks ajaks ära õitsenud ja nii, et seda ei märganudki.

Paralleel koduaiast on õunapuud. Eha suures peres on mai lõpus mitmel lapsel sünnipäev, mida tavaliselt on peetud õunapuude õievahus. Sel aastal olid õunapuud sünnipäevade ajaks juba õitsenud.

„Aprillikuu looduse areng oli nädal-paar tavapärasest maas, kuid mai lõpp ja juuni esimene pool olid juba mitu nädalat ees,” iseloomustab Metsallik kevadet.

Nüüd üllatab mesinikke põdrakanep, mis hakkas õitsema pea kolm nädalat varem – tavaliselt õitseb juulis, kuid nüüd olid enne jaani esimesed õied lahti. Pärnadki, mis tavaliselt õitsevad juulis, jõudsid oma esimesed õied enne jaanipäeva avada.

„Põdrakanep on indikaatortaim, mis võib anda mesilasperedele kuu aega korjet,” räägib Metsallik. „Kui kanarbikuväljasid lähedal ei ole, on nii, et põdrakanep lõpetab viimase õie avanemisega korje ja mesinikel algab talvepesade tegemine, järgmiseks hooajaks valmistumine. Tänavu võib juhtuda, et see aeg on juuli keskel käes.”

„Kui mesi ära võtta ja korjet enam pole, võib see mesilastele nälga tähendada. Kui looduses midagi ei ole, tuleb varem söötma hakata ja teha seda kauem. Või rännata sinna, kus põllukultuure on. Aga osa põldudestki on varem õitsenud. Näiteks põlduba hakkas õitsema enne, kui tavapärase pikkuse saavutas. Kui taim on lühike, on õisi vähem ja mesilastel vähem nektarit,” selgitab Pihl.

Ta lisab, et pole tänavu siiani mesilasperesid paljundanud, et küllusliku õitsemise ajal korje ei takerduks. „Kui nüüd suur õitsemine varem lõpeb, on mul piisavalt aega paljundamisega tegelda,” lausub Pihl. Mesilaste tõuaretuse ja perede laiendamisega õigel ajal on ta oma mesilas sealmaal, et sülemlemine pole probleem.

Et meetaimi jätkuks