Elupäästvad juhendid: kuidas toimida erinevate metsloomade abistamisel

Pea meeles, kui leiad linnupoja:

• Tõenäoliselt linnupoeg õpib lendama ja vanemad on lähedused

• Ema ei lähene linnupojale, kui inimene on läheduses

• Kui lind on maha kukkunud, siis veendu kas ta ei ole vigastatud ning ohtude vältimiseks aseta ta võimalusel tagasi pesasse

• Hüljatud linnupoeg on loid, tema silmad on poolavali või suletud, puudutamisel tundub ta külmana, ta on kõhnunud ja sulestik on ilmselgelt alaarenenud

• Linnupoeg ei ole hüljatud, kui ta on elav ja püüab põgeneda, ta silmad on niisked ja täiesti avatud, ta teeb kinnipüütult kõva kisa ja roojab, puudutamisel tundub soe ning ta kõhupool on sagedasest toitumisest prunnakas

• Paljud linnupojad nagu näiteks varesed, rästad, tihased, kajakad tulevad pesast välja enne seda kui nad suudavad lennata. Mõningatel juhtudel võib lennuvõimeliseks saamine võtta aega kuni paar nädalat. Selle aja jooksul jätkavad vanemad linnupoja toitmist maapinnal ja valvavad teda ning sellised pojad ei vaja inimese abi ja otsese ohu puudumisel ei tohi neid oma loomulikust keskkonnast eemaldada

• Kui linnupesa on katki tehtud, aita see korda teha: valmista puitmaterjalist kast (võib kasutada ka korvi, kaussi, potti), aseta kast endise pesa kohale või lähedusse, kasti aseta endine pesamaterjal

Pea meeles, kui leiad oravapoja:

• Veendu kas oravapojale on otsene oht (koerad, kassid, linnud, vigastus), kui oht puudub, siis eemaldu

• Oravapojad on iseseisvaks eluks valmis siis kui neil on saba karvad lahti löönud ning saba on kena kohev

• Kui oravapoega varitseb oht siis: aseta poeg turvalisse kohta (karp), koheselt tuua siseruumidesse ning hakata soojendama, ära oravapoega alguses toida (oravale ei tohi kindlasti piima anda), helista ELS-i infoliinile või Metsloomaühingu infoliinile.

Pea meeles, kui leiad siili:

• Veendu, kas siil on vigastatud. Kõik haavadega/vigastatud siilid tuleb tõsta siseruumi ning nad vajavad inimese abi, ilma abita nad hukkuvad

• Kõik ilma emata ringi liikuvad siilipojad vajavad abi. Siilipoeg mahub üldjuhul ära peopesasse ning kaalub alla 400g. Siilipoeg tuleb tuua siseruumi ning hakata soojendama, ära toida teda, helista ELS-i infoliinile või Metsloomaühingu infoliinile