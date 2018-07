Kärntõveterror Saaremaal: kährikud söövad kassi krõbinad ja lähevad koerakuuti surema

«Pakun, et see oli kolm aastat tagasi, kui kärnas karvutu kährik jalutas küla vahel mitu päeva ringi ja läks naabrite koerakuuti surema,» meenutas Ene Grass, millal ta esimest korda probleemiga kokku puutus. Samalaadne olukord on korduvalt esinenud ka järgnenud aastatel. Üleeile puges karvutu kährik lausa Grassi esikusse kapi alla. «Nägime, et jalutas seal ringi, sõi kassi krõbinaid ja puges peitu. Kohalik jahimees tuli appi,» lisas ta.

Hoolimata ennetavast ravist on kärntõvesse nakatunud ka kolm talurahva koera. «Koertele on korduvalt ennetavat ravi tehtud, aga mõnel korral on nad ikkagi kordamööda nakatunud. Taksikoer on kõige tundlikum,» tõdes Grass, kellele valmistab muret, et see justkui ei olekski kellegi probleem. Nimelt on ta pöördunud erinevate ametkondade poole, kuid otsese lahenduseni jõutud ei ole. «Probleem ei ole ju ainult selles, et nad meie õue peale tulevad,» selgitas Grass, et sääraseid õnnetuid loomi võib leida kõikjalt Eestist.