Kiisler: Tagalahe seisundi parandamiseks ei piisa reoveemajanduse korrastamisest

«Haapsalu lahe piirkonnas on praeguseks juba tehtud hulk tööd, et parandada reovee kogumist. Haapsalu Tagalahes on aga aeglane veevahetus, mille tõttu maismaalt pärit toitained akumuleeruvad lahte. Seega võib eeldada, et ainult reoveemajanduse korrastamisest lahe seisundi parandamiseks ei piisa,» selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.