Kuidas ise ehtsat Ivan Tšaid teha?

Meie idanaabrite juures oli see jook sajandeid väga hinnatud nii külaravitsejate seas kui tšaari õukonnas ja nii uurisime Venemaa erinevatest internetiportaalidest, kuidas ehtsat Ivan Tšaid valmistada.

Esiteks on väga oluline, et põdrakanepit korjatakse puhtast loodusest. Ehkki seda kaunist taime on meie ümber palju, minge tee äärest kaugemale - las seal kasvavad roosad õieküünlad möödujatele silmailuks edasi.