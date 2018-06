Angervaks – looduslik aspiriin

Taim sisaldab rohkesti parkainet (lehed 8–12, risoom kuni 36%), eeterlikku õli (kuni 0,2%, peamiselt õites), C-vitamiini värsketes lehtedes 300–400 mg%, glükosiidi spireiini, kollast värvainet. Eeterlikus õlis on ohtralt salitsüülaldehüüdi ja salitsüülhappe estreid.

Angervaksa on nimetatud looduslikuks aspiriiniks. Taime häid raviomadusi tunti juba Vana-Kreekas, kus angervaksa õitest ja lehtedest droogiga raviti põletikust vaevatud liigeseid. 1835. aastal eraldati angervaksa õitest esmakordselt salitsüülhapet, mitte aga ei valmistatud aspiriini, nagu mõni angervaksa tutvustanud autor on väitnud.

Happe atsetüülimiseni ehk ravimina stabiilselt kasutuskõlblikuks muutmiseni läks veel aastaid. See õnnestus alles 1897, mil Saksa farmaatsiafirma Bayer selle aspiriini nime all patentis. Teised firmad toodavad sama ravimit enamasti atsetüülsalitsüülhappe nimetuse all.