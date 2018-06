Teekond tavapõllunduselt permakultuuri juurde

Kui on võimalik katta muld orgaanilise materjaliga (lehed, hakkpuit, muruniide), siis bakterid toituvad sellest, kui mitte, siis mitmekesise taimestiku puhul toituvad mikroorganismid mullas leiduvate taimede jäänustest, sest igal aastal jääb mulda ju tohutul hulgal taimejuuri. Mis on juhtunud aga suurpõllumajanduses? Kõik puha vastupidi: paljaks kooritud põllud, huumusvaesed, päikese pleegitada ja vihma uhtuda. Kuna sellises mullas puudub loomulik elu, siis asendatakse see keemilisega.

Tarbimise nõiaringis

Kolmas ränk eksimus loodusseaduste vastu on ainukultuursed põllud. Kui vaadata näiteks looduslikku heinamaad, siis näeme madalaid maapinda katvaid taimi, nendest üle kasvavad kõrrelised, mille vahel on kasvukoht angervaksadel, tõrvalilledel, kellukatel, karikakardel, siin-seal on näha madalamaid põõsaid või pajupuhmasid ja viimaks kasvab mets kõigest üle.

Mida mitmekesisem on taimestik, seda parem. Ühed taimed on teistele toiduks, ühed tõmbavad putukaid ligi, teised peletavad. Niimoodi tagab mitmekesisus süsteemi stabiilsuse ja kohanemisvõime ning vastupanu kahjuritele ja haigustele.

Tagasi tulles inimese rajatud monokultuursete põldude juurde näeme, kui haavatavad need on. Vähe on selliseid aastaid, kus ilm soosib suurpõlde: küll uputab, küll kõrvetab, küll ründavad kahjurid, küll haigused.

Nõnda ei jäägi muud üle, kui vedada põldudele väetisi ning kahjuri- ja umbrohutõrjepreparaate. On välja arvutatud, et suurpõllumajanduses kulub 15–20 energiaühikut selleks, et toota 1 toiduühik. Teisisõnu on see ilmselgelt defitsiitne ja kogu elusloodusega vastuolus olev süsteem, mis tarbib energiat rohkem, kui seda toodab.

Looduses sellist asja ei eksisteeri, sest pole lihtsalt olemas ühtki taime- ega loomaliiki, kes kulutaks energiat rohkem, kui vastu saaks. Ega ilmaaegu pole me sõltuvad fossiilkütustest ja odavast tööjõust – ainult niimoodi suudame toota elutähtsaid produkte. Toodamegi ja tarbime. Meie ajastu on tarbimise ajastu, tohutu tarbimise ajastu, mil me ülikiiresti oma miljoneid ja miljoneid aastaid kogunenud ressursse lihtsalt ära sööme ja maha sõidame. Koos tarbimisega suureneb jäätmete maht, mida me ei suuda sama kiiresti ümber töödelda.