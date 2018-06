Väderstadi kultivaator sai senisest tugevama piiotsa

Tootja kinnitab, et uudne lahendus pikendab piiotsa kasutusaega keskmiselt kuus korda. Uus 50/80 Marathoni piiots ühendab endas 50 mm ja 80 mm piiotsa omadused. See on kõvasulamist lahendus, mille eluiga peaks just tänu sellele olema märksa pikem kui n-ö tavalisest rauast piiotstel.