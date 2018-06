Ungaris purustati maisikülvi maailmarekord

Sündmus leidis aset Ágoston Puszta põllumajandusettevõttes Ungaris Enyingi linna lähedal. Ööpäeva jooksul sai külvatud kaks põldu, külvati kahte tüüpi maisiseemet, koos seemnega läksid mulda väetis ja taimekaitsevahend. Maailmarekordi tunnistajad ja vaatlejad olid Gödöllö ülikooli teadlased, kes mõõdavad hiljem ka külvi täpsust ning hindavad taimede kasvu ja saagitulemusi. Need andmed peavad andma tunnistust sellest, et Väderstadi Tempo külvik pole lihtsalt kiire, vaid külvireadki on kvaliteetsed ja neist võrsub hea saak.

Väderstadi ribaskülvikute tootespetsialist Lars Thylén tõdeb, et üks asi on külvata suurel kiirusel, teha seda aga seejuures väga täpselt on tema hinnangul hoopis midagi muud – see on uus tase.