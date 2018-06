Putukatel on pajuistanduses pidu

„Noh, selle idee peab kahjuks vist küll maha matma,” ütleb peremees nüüd keset oma istandikku. See on rajatud kolme sorti pajude pistokstest umbes 100–150ruutmeetrisele pinnale.

Uskumatu mitmekesisus

Selles mõttes on Kaljo Voolmal õigus, et kevadel ei tegutse pajudel tõesti rohekärsakas üksi. Kui putukate poolelt vaadata, on sel päikesepaistelisel päeval, kui Peep Pärisooga istanduses ringi käime, puudel näha peale kärsakate mitut liiki poisid, naksurlasi, lehevaablasi, liblikaid ja kärbseid ning põrnikaid. On ka liblikaröövikuid ja mitut moodi kokku kleebitud lehti, mille sees teiste tiivuliste vastseid. Peale selle on pajuokste lõikamine vms meelitanud kohale siklasi.

Kui pajude poolelt vaadata, on vaatepilt kurb. Kevade esimesed kasvud on paljudel puudel lihtsalt ära näritud. Kasvada saanud kasvud on longus latvadega, lehed muidugi suures osas auklikuks söödud, ja pajude oksakodaral näeb puidusse näritud aukusid.

Peep Pärisoo on üritanud putukaid ära korjata, kuid nendib, et vaevalt sellest kasu on – kohe on platsis uued tulijad.

Arutame muidki tõrjevariante. Natuke võrdleme neid võtetega, mida on soovitanud asjatundjad, kes on kokku pannud energiavõsa kasvatamise käsiraamatu (ilmus tõlgituna Eestimaa Talupidajate Liidu väljaandel 2008), kuigi korvipaju ja energiapaju kasvatamist üheks lugeda ei saa.

Käsiraamatus on mainitud, et üldjuhul istandikus putukamürke kasutada ei soovitata, kuna „see ei pruugi tuua mingit kasu ja võib kahjustada mitmeid kasulikke putukaid”. Kui kasutada, siis vaid noore energiavõsa puhul, kui puud ei ole liiga kõrged, ja „ainult tõsise rünnaku korral ehk kui ruutmeetri kohta on vähemalt 100 täiskasvanud putukat”. Veel on nenditud, et putukapopulatsioonid on aastati erinevad. „Tähelepanu peab pöörama mädanevatele puudele istandiku ümber, kus putukad talvituvad. Minevikus pihustati putukamürke vahel istanduse äärealadele, et saavutada mardikaid eemal hoidev “kaitsemüür”, kui nad üritasid varakevadel oma talvituspaigast ümber asuda.” Ära on toodud mõne mürgi nimetuski.

„Seda kindlasti tegema ei hakka,” ütleb Peep Pärisoo, tunnistades, et üleüldse on ta mürke kasutanud elus ainult ühe korra – üle pea kasvanud rohttaimede tõrjeks.

Pigem näib Ohukotsu külas minevat käiku Kaljo Voolma soovitus mitte midagi teha, vaid vaadata, milliseks edaspidi kasvatus kujuneb – tänavune erakordselt soodus putuka-aasta ei pruugi ilmastiku mõttes korduda. „Katsun pikapeale oma elavaia pistoksad ikka kätte saada,” ütleb Peep.

Küsin temalt, kas ta on putukate peale vihane. „Ei, mis vihane, loodus on loodus,” ütleb ta. „Kui mul pajukasvatus ei õnnestu, ju siis tuleb millegi muuga edasi minna.”

Paras kogemus