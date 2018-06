Toetusi tasub jagada noortele mesinikele

Neljandat aastat mahemesindusega tegelev Ivar Pipenberg pole ühtegi toetust saanud, kõik mesilas saavutatu on oma pere rahakoti peal. „Tahaksin muidugi toetust, kes ei tahaks,” ütleb ta, kuid teab, et see pole paberimajanduslikult nii lihtne. Eelmisel aastal taotles ta väiketaluniku toetust, kuid jäi pingereas allapoole joont.

„Meiesugustele on toetus juba see, kui põllumehed teevad taimekaitsetöid korrektselt. Eluaeg oleme saanud läbi ilma toetuste ja laenudeta. Nüüd toetagu riik startijaid. Kui püramiidi alumine ots on lai, küll siis tuleb tippusid ka,” usub Liin.

Maaeluministeerium andis mai keskpaigas teada, et plaanib 2019. aastast hakata maksma mesilaspere toetust, mille suurus on järgneval neljal aastal kokku kaks miljonit eurot. Maaeluminister Tarmo Tamm teab, et mesinikud on seda juba aastaid valitsuselt soovinud. „Mul on hea meel, et saame aidata kaasa mesindussektori kestlikule arengule. Olen mesinikega mitmeid kordi kohtunud ja lubanud nende muredega tegelda, hea, et saan oma lubadust täita,” kinnitab ta.