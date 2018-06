Scandagra suurendab laenuga kohalike mahetootjate konkurentsivõimet

«Mahepõllumajandus on olnud juba terve kümnendi meie tegevuse keskmes ning Scandagra Group on aktiivselt tegelenud Baltikumi maheteravilja turundamisega Euroopa turul ja mahepõllumajanduse edendamisega Baltikumis. EBRD rahastus aitab meil neid tegevusi edasi arendada ning liikuda läbi Scandagra initsiatiivide nii pikaajaliste eesmärkide kui ka laiemalt põllumajanduse ja farmerite konkurentsivõime suurendamise suunas. Fokusseerides mahepõllumajanduse edendamisele ja eriti teadusarendustegevusele on meie eesmärk pakkuda oma klientidele Balti teraviljatootjatele toetust ja teadmisi tootlikkuse suurendamiseks ning teraviljatootmise kulude vähendamiseks, et neil võiks tekkida konkurentsieelis,» kirjeldas Scandagra Groupi juhatuse esimees Julius Puodžiuvelis.