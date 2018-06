Kauaõitsvad kurerehad looduses ja aias

Kokku on kurerehade (Geranium) perekonnas üle 300 liigi ja umbes kolmandik neist on oma sortidega jõudnud maailmas ka aianduslikku kasutusse. On kõrgemaid ja madalamaid, mägedest ja metsast pärit, lühi- ja pikaealisi, kiire- ja aeglasekasvulisi, õrnu ja tugevamaid, varasemaid ja hilisemaid, päikest ja kuiva, kuid ka hoopis niiskemat kohta ja pigem varju armastavaid kurerehasid. Kogu sellest rikkusest saab hea ülevaate rahvusvahelise kurerehaühingu (International Geranium Society ehk IGS) kodulehelt www. geraniumsociety.org. Sealt ei leia ainult kollaseid ja oranže õisi, sest niisuguseid kurerehasid pole olemas, kreemikaid ja roosades toonides sorte on aga küll.

Õisi maist külmadeni

Kurerehade õrnad viie kroonlehega õied, teravad kure noka moodi viljad ja sõrmjagusad või -hõlmised lehed tulevad kindlasti kõigile tuttavad ette, sest 13 kurereha liiki kasvab meil ju ka looduslikult.

Just praegu on need meie õitsejatest minu arvates kõige ilusamad. Lääne- ja Põhja-Eesti lubjarikka mullaga niitudel, metsaservades, hõredates männikutes jm õitseb peaaegu kogu suve lillakasroosade õitega verev kurereha (Geranium sanguineum). Oma nime on u 50 cm kõrguseks kasvav taim saanud selle järgi, et sügiseks värvub selle lehestik punaseks.

Lillakasroosa tooniga õied on ka soo-kurerehal (G. palustre), nagu nimi vihjab, vajab see liik aga hoopis niiskemaid kasvupaiku – neid näeb üle Eesti soostuvatel niitudel, varjulistes pargisoppides, kraavikallastel jms. Poolvarjus meeldib kasvada ka punakaslillakate õitega 30–70 cm kõrgusel mets-kurerehal (G. sylvaticum), mille sõrmjalt lõhestunud lehed meenutavad natuke kullerkupu omi. See on hea nektaritaim. Siniste kuni 5 cm läbimõõduga õite järgi tunneb ära eelkõige niitudel ja aasadel kasvava 30–90 cm kõrguse aas-kurereha (G. pratense).

Oma lillepeenrast on paljud kindlasti välja rohinud madalaid kurerehasid (G. pulsillum) või haisvaid kurerehasid (G. robertianum), mis on seal tagasihoidlike ja lühiealiste umbrohtudena ise tärganud. Saaremaal võib paiguti kohata looduskaitsealust tillukeste lillakaspunaste õitega kivi-kurereha (G. colembinum), mis on nt Rootsis Gotlandi saare klibuvallidel üsna tavaline taim. Kaitse all on ka läänesaartel kasvav läikiv kurereha (G. lucidum).

Meil looduslikult levinud liikidel on palju huvitavaid sorte, näiteks verev kurereha ‘Album’ on valgete õitega ja sordi ‘Splendens’ õrnroosadel õitel on tumedamad jooned. Kõigest 10 cm kõrguseks jääv ‘Compactum’ sobib väga hästi päikeselisse kiviktaimlasse. Loodusliku ilmega aeda tasub aga istutada mets-kurereha sorti ‘Mayflower’, mille 2,5 cm läbimõõduga sinistel õitel on valkjas südamik.

Oudolf aitas muuta moetaimeks

Selle taga, et paljude kasutusvõimalustega kurereha on muutunud moetaimeks, mille paremaid sorte puukoolides kõigile ei jätkugi, on osalt kindlasti Hollandi maastikukujundaja Piet Oudolf, kes on oma looduslähedase ilmega töödes kurerehasid väga palju kasutanud ja raamatutes nende olemust mõtestanud.