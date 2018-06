Maitsetaimed sirguvad koduaias

Liivateed. Tuntuim neist on aed-liivatee ehk tüümian, mis on ka kõige tugevama maitsega ja mida lisatakse toidule vaid näpuotsaga. Taim on püsik, kui talvekülm seda ära ei võta. Sobib maitset andma sea-, veise-, küüliku- ja ulukilihale, pastaroogadele, lahtistele kapsa- ja seenepirukatele, läätse- ja oatoitudele, hummusele. Lihamarinaadi sobib koos õuna-, jõhvika- või muu hapuka mahlaga. On ka õrnema maitsega liivateesid, näiteks nõmm-liivatee ja sidrunliivatee, mis samuti kasvavad aias ning sobivad maitseaineks kalale, pitsale jm. Ravimtaimena kasutatakse köha ja kõhukinnisuse korral. Minu aias on sidrun- ja nõmm-liivatee kasvanud püsikutena üle kümne aasta ega pole välja läinud.

Iisop. Sobib maitseaineks ulukilihale, aga ka sea- ja veiselihale, ubadele. Ravimtaimena kasutatakse ülemiste hingamisteede haiguste, näiteks köha, bronhiidi ja nohu korral, seedimise soodustamiseks, üleminekueas higistamishoogude vastu.

Basiilik on ideaalne koos tomatite ja juustuga, aga seda kasutatakse ka liha ja süldi maitsestamiseks, pestodes, võietes. Ravimtaimena on rahustav ja spasme lõõgastav, kasutatakse peavalude ja unetuse korral. Basiilikuid on mitut sorti − punaseid, rohelisi, väikselehelisi, sidrunimaitselisi – ja neid kõike tasub proovida!

Pune sobib maitseaineks lihale, juustu- ja tomatitoitudesse, pitsadele, juustupirukatele, aga ka odrapudru ja -karaski maitsestamiseks. Metsast kadakate vahelt korjatud pune oli meie vanaemade vorstirohi, mida varuti jõuludeks verivorsti tegemiseks. Tänapäeval on hakanud meie lihatööstused kasutama majoraani, mis on teravama maitsega ja mida ostetakse välismaalt, kuid maitselt see nii hea pole. Ka punesid on mitut sorti. Poest ostetud seemnest kasvanud pune on tsipa teistmoodi maitsega kui metsapune. Ravimtaimena on pune rahustava, spasme lõõgastava toimega, toimib köha ja bronhiidi vastu, soodustab sapieritust.

Koriandri lehti kasutatakse suppides, salatites, lihatoitudes, seemneid leiva- ja karaskitainas. Koriandrit tasub istutada kapsataimede vahele, oma haisuga peletab see kõik putukad ja kahjurid minema. Seemneid tuleb lasta peale kuivatamist kolm kuud seista, siis muutub maitse paremaks. Seemnete kogumiseks lõigatakse taime helepruuniks muutunud ladvad maha (valmivad eri ajal) ja kuivatatakse 20–25 kraadi juures. Seejärel hoitakse kuivas kohas kolm kuud ja vajadusel jahvatatakse. Maitse on ülihea, pole võrreldav poest ostetud koriandriga. Koriander kuulub ka boršisupi maitseainete hulka ning seda kasutatakse India, Hiina ja Mehhiko toitude maitsestamiseks.

Rosmariin sobib lamba- ja ulukilihale, seda kasutatakse ka saia küpsetamisel (asetada saia peale rosmariinioks ja kasta õliga), samuti ahjukartulite, peedi ja porgandi maitsestamiseks. Ravimtaimena on organismi tugevdav ja vereringet parandav, sobib juuste loputamiseks, on kõõmavastane.

Salvei sobib lihatoitudele, eriti rasvasele ja raskesti seeditavale lihale. Aga ka ahjukana sisse, tuntud on salveikana koorekastmes, kus kana kõhuõõnde pannakse salveilehed. Salvei ravimtaimena aitab kurgupõletiku ja külmetuse vastu, üleminekueas vähendab higistamishooge.

Piparrohi on kibeda maitsega nagu pipargi, seda kasutatakse liha-, kala- ja aedviljaroogades, sügisel seenehoidistes ja marinaadis, samuti veini ja äädika maitsestamiseks, salatikastmetes jm. Ravimtaimena põletikuvastase ja mikroobe hävitava toimega, soodustab seedimist. Piparrohtu võib kasutada soola asemel.

Murulaugu ja sibula õisikud sobivad salatitesse, pestodesse, suppidesse jm. Ise olen murulaugu õisikud kasutanud kartulisalatis.

Till ja petersell on igas koduaias nagunii olemas ning need sobivad supi, kala, kartuli ja aedvilja maitsestamiseks ja kaunistamiseks. Neid pole veel hilja ise külvata. Tilli saabki mitu korda külvata, ise külvan veel augustiski, et sügavkülma panna. Petersell parandab neerude tööd ja on neere puhastava toimega. Petersellis on palju kaaliumi, rauda, kaltsiumi, magneesiumi.

Kasvatamisest. Iisopit, koriandrit ja piparrohtu, ka basiilikut, murulauku ja salveid võib veel nüüdki enne jaanipäeva külvata. Seemneid on küllaga poes müügil. Kasvamiseks vajavad päikeselist kasvukohta, basiilik, till, petersell ja koriander natuke viljakamat mulda, iisop, piparrohi ja salvei on vähenõudlikud. Basiilik on külma ja niiskuse suhtes õrn, sellele sobib kõige päikesepaistelisem koht, lõunapoolseim aiaserv. Võib kasvatada ka kasvuhoones, eriti kui suvi on külm ja vihmane. Siiski on avamaa basiilik palju vürtsikama maitsega. Kui saaki üle jääb, võib kõiki maitsetaimi kuivatada või külmutada, nii saab neid talvelgi kasutada.