Jaanipäev annab saunaunistusele tuld juurde

Võrdluseks on huvitav teada, et näiteks Eestis toodetud saunamajade ühes suuremas ekspordisihtkohas Saksamaal algab saunaostu kõrghooaeg hoopis septembrist. „Seal on inimestel teine mõttelaad. Suvi on puhkuseaeg, siis nad puhkavad ega jända sauna ostmise ja ülespanemisega,” räägib saunatootja OÜ Lemmik Mees omanik Kalev Lemmik.

Eesti ühe vanima saunamajade valmistaja Baltichouse müügijuhi Gert Kiilaspä sõnutsi algab Eesti inimestel saunasoetamisaeg märtsis ja suurem tung lõpeb augustis. „Kõige enam soovitakse ikka, nagu eestlasele kohane, et jaanipäevaks olgu valmis,” lisab ta.

„Kõik tahavad jaanipäevaks puhtaks saada,” muheleb ka OÜ Saaremaa Saunad juhataja Aavo Viil. „Siin kehtib reegel: kes ees, see mees. Kes varem lepingule alla kirjutab, see ka varem sauna saab! Praegu on järjekord kaks kuud, seega suve lõpuks saaks veel tellida. Kuid ega seegi ole mõeldamatu, et seltskonnale köetakse hoopis jõulusaun!”

Valmissaun tuleb soodsam

Kümblustünne ja valmissaunu on Lemmiku firma tootnud juba 14 aastat ja peamise muutusena toob ta välja, et kui algusaastail osteti rohkem tünnisaunu ja nende müük on jäänud samasse suurusjärku, siis hüppeliselt on tõusnud saunade osakaal.

Üks põhjus, miks inimesed valmissauna valivad: vana saun on amortiseerunud ja nad uurivad-kalkuleerivad selle renoveerimise või uue ehitamise võimalust. „Kui siis tuttavatelt nõu küsitakse või messil meie juurde satutakse, tuleb rõõmus tõdemus, et valmissauna hinna eest ei saaks uue sauna vundamentigi valmis. Eks see taandub paljuski finantsi taha, miks valmissaun valitakse,” märgib Lemmik.

Baltichouse on saunasid müünud aastast 2004. „Nimetus „valmissaun” on kasutusele võetud samuti meie poolt,” sõnab Kiilaspä. „Esimesed 5–6 aastat oli huvilisi vähe, siis eelistasid inimesed osta maja ja teha saun sinna ise sisse. Huvi hakkas hoogsalt kasvama umbes viis aastat tagasi. Müügihitt on kindlasti klassikaline, kolme ruumiga viilkatusega saun.”

Saaremaa Saunad toodab saunu ja puhkemaju ligi 20 aastat. Viil tõdeb, et kui alguses oli Eesti puitsaunade ja -majade pakkujaid üsna vähe, siis nüüdseks on konkurents tihe. „Eks see mõjutab veidi ka läbimüüki, kuid oleme suutnud aastate jooksul vee peal püsida. Lisaks Eestile on tulnud tellimusi Soomest ja Taanist,” räägib ta.

Saunad koopas

Konkurentidest erinevaid saunu toodab Revonia Keldrikoda – nimelt valmivad seal koobassaunad. Ettevõtte juhataja Rauno Oja sõnul on need saunad tegelikult suitsusauna eelkäijad ja ajalugu ulatub väga kaugele – aega, kui ei tuntud veel palksauna ehitamist.

„Vanu säilinud koobassaunu võib Eestis ühe käe sõrmedel üles lugeda,” teab Oja. „Meie oleme selle tagasi toonud natuke uues võtmes, aga säilitasime vanad koobassauna traditsioonid, et leili võtmine toimub maa all ja maaniiskus eri aastaajal muudab leili omapära.”