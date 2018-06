Indiaaniküla peab püstkojasaunas IndiJaanipäeva

Paap kavatseb indiaaniküla avatuna hoida aasta läbi. „Ma ei loodagi, et talvel käib sama palju rahvast kui suvel. Võrreldes näiteks hotellidega on meil see eelis, et kui külastajaid pole, ei teki ka püsikulusid. Hakkan sauna ja teisi püstkodasid kütma siis, kui kliendid on tulekul, kasvõi pakasega. Esimesel talvel huvilisi leidus, ükskord sauna tehes paukus väljas 25kraadine pakane, nii ongi huvitavam. Veekogusse saab jääaugu teha ja seal on ära käinud needki, kes algul selle välistavad. Keha saab ka tünnisaunas soojendada.”

Klientideni on Paap jõudnud peamiselt sotsiaalmeedia kaudu. „Huvi on olnud meeldivalt suur. Eriti tore on, et kohaletulnud on meie pakutavat ägedaks pidanud ja teistelegi soovitanud. Ütlevad, et päriselus on püstkojad ja kogu ümbrus isegi vägevam kui kodulehe või Facebooki piltidel.” Alustades arvas Paap, et peamiselt leiavad indiaaniküla üles matkahuvilised, aga pooleaastane kogemus näitab, et tulijaid on igat sorti. „Ei ole soolist ega vanuselist erinevust. Eeldus on vaid see, et loodus meeldib ja sääsed kabuhirmu ei tekita. On lõõgastus ja teistmoodi kogemus. Saunad ja spaad on tänapäeval ju igal pool, aga püstkojasaun ja võimalus oma seltskonnaga maailmast justkui eralduda tagavad uutmoodi elamuse. Pakume ka lisategevusi, aga senise kogemuse põhjal väidan, et kõige rohkem tahetaksegi eraldatust, loodust, sauna, veekogu, lõket, grillimisvõimalust – ühesõnaga vabadust. Siin võetakse ka õlut, aga ollakse rahulikud ega läbustata, ju siis mõjub koht rahustavalt või käivad siin need, kes möllata ei tahagi.”