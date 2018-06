Põhu-savi-pakumaja suvemajaks? Miks mitte!

Kui loodusehitaja-koolitaja Sven Aluste Türil Murumoori mängupargis ehitama asus, ei teinud uudistajad temast suurt välja. Silmad nutitelefonis, tuhiseti mööda. Lapsed ja välismaalased seisatasid rohkem, aga kauaks nemadki ...

Mättakattus ja pakuseinad

Aga mida seal nii väga vaadata. Paar töömeest püstitamas killustikuplatsile puitkonstruktsiooniga majakest. Palgid tugisammasteks, katus peal, ukseava ühes küljes, poolenisti avatud akendega seinad teistes. Tavaline. Nähtud. Teada-tuntud.

Oota. Silmad üles, nutitelefon käest, tule ja uuri, ja pane käed külge. See oli neljas ehituspäev, mil asi läks huvitavaks. Ühel hetkel ilmus auto taha järelkäru, sinna savi ja põhu segu täis vannid. Mängumaja juurde aga puupakud.

Vabatahtlikud huvilised kambas, ämbrid ühes, toodi üle parkla asuvast kohalikust kultuurikeskusest vett, veega niisutati savi ja põhku ning seda segumördina kasutades asetati puupakukettad kividena seintesse. Selline omalaadne seinaladumismaterjal kõrvalt võtta, edenes töö kiiresti.

Onni konstruktsioonid oli loodusehitaja Sven Aluste taaskasutatud puidust talvel valmis teinud, Türile jäi suuresti püstitamise ja kokkusobitamise vaev. „Koha valisime välja eelmisel aastal, aluspinna valmistasid kevadel ette kohalikud inimesed, meie loodisime killustiku peale vundamendipostid ja selle peale hakkasime karkassi ehitama,” selgitab Aluste ehitustöö algust.

Majake sai mättakatuse (mättad tulid sealtsamast pargist, onni alt maapinnast, mida nüüd katab killustik) ja Murumoorile omaselt mõned lilledki sinna sisse.

Puitkarkassi valmistamiseks kasutas Aluste vana kodulähedase vana maja lammutamiselt saadud materjali. „See on puhas taaskasutusmaterjal, kasutatud nii sarikateks kui ka karkassiks. Puidu kehvemad kohad lõikasin ära või lihvisin välja, loomulikult on kõik tapid ja liitekohad uued,” räägib ta. „Savi-põhu-liivasegu ja pakud on parajalt iidne lahendus, mida seinte ehitamisel kasutada. Inglise keeles on kõige õigem nimetus vast puuriidamaja. Samas seda, kas puuriidas on puud lõhutud või lõhkumata kujul, keegi ei täpsusta. Seega, eesti keeles on see kas halusavi- või savipakusein.”

Majakesed avalikus kasutuses

Sven Alustele ei ole see kirjeldatud ehitusvõtteid ja -materjale kasutades esimene maja püstitada. Lausa kümmekond majakest on näha Järvamaal Koordi külas hobukooli pargis. „Täpselt identseid maju muidugi ei ole, kuid on sarnaseid,” märgib Aluste. „Kuigi on soovitud, pole ma erakliendile selliseid majakesi veel ehitanud. Senised majakesed on avalikus kasutuses, valdavalt parkides, külaseltside, lasteaedade ja koolide juures.”

„Sile ja sirge materjal võib ju samuti ilus olla, kuid kui võtta kasutusele vana materjal, hakkavad mängima looduslikud vormid. Meie sees on lüliti, mis paneb sellist maja ihkama,” arutleb ta. „Need, looduslikest materjalidest ehitatud majakesed on visuaalselt teistsugused, rääkimata nende struktuurilisest tugevusest. Murumoori mättaonni juures olen kasutanud puidutappe, ühtegi metallnurka ei ole. Kui on jäme palk, siis ka ühenduskoht on jäme.”