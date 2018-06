Müügiks läheb elektriga tootmishoone

Ettevõtte Jäätmeproff juht Silvar Algpeus teab, et selliseid korras laudakomplekse, nagu õnnestus temal osta Järvamaa külas Laupal, on Eestis vähe. Lagunenud ja elektrita tootmiskompleksidega pole tegelikult muud targemat teha kui lammutada. Neid ei vaja suurt keegi, sest nende ülesputitamine läheb väga kalliks. Seda teab Algpeus lammutamisega tegeleva ettevõtte juhina.

Kui hoonel on olemas elekter, nagu seda on Laupa kompleksil (250 amprit), siis tasus renoveerida töökoja katus ja panna uued aknad-uksed. Algpeus ostis farmikompleksi oma ettevõttele kohaks, kus hoida tehnikat ja taaskasutatud materjale ning käidelda jäätmeid. Ettevõtjana usub ta, et need väikesed korrastustööd võisid tõsta ostuhuvi, kuid kindlasti oli määravam elektri olemasolu ja suure maantee lähedus. Boonusena asus neljahektarilise kinnistu kõrval veel alajaam. „Mul polnud kavas kompleksi üldse müüa, kuid ahvatlevana tundus võimalus müüa seda Hiina ettevõttele, kes avab minu koduvallas suure tehase ja toob siia uusi töökohti,” lausu ta. Seetõttu oli Algpeus valmis tegema järeleandmisi müügihinnas ja tunnistab, et kuni käte löömiseni oli ta tehingu suhtes skeptiline. „Tundus üsna uskumatu, et Hiina ettevõte tõesti ostab ära ühe laudakompleksi, et teha siia jäätisepulkade tootmise tehas. Ent eelmisel kevadel lõime käed Hiina ettevõttega Greentown OÜ Laupa farmikompleksi müügiks ja tundub, et seal töö käib,” kõneleb ta. Kui nüüd tehas tõesti käivitub, on Algpeus kohe väga rahul, sest ta teab, kui väga on Kesk-Eesti inimestele töökohti vaja.

Viljandimaal ja Pärnumaal paljusid tööstushooneid vahendava ja müüva kutselise maakleri Li Otsingu meelest ongi maapiirkonnas tootmishoonetest müügil enamasti nõukogude ajast jäänud vanad laudad või muud tööstushooned. Eeskätt huvituvad neist kohalikud ehk samas piirkonnas tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad tegevust-tootmist laiendada. Nii tulevad hooned müüki harva, need ostetakse otse omaniku käest. „Müüki pannakse hooned pigem siis, kui omanikul on vajadus müüa,” selgitab Otsing. Ostjat aga on keeruline leida. Tollal ehitatud hoonete näitajad, nagu lae kõrgus, hoone laius ja pikkus, ei vasta täpselt nendele tingimustele, mis tänapäevasel tootmisel tarvis on. „Üldjuhul on hoonega koos olev maa hoopis atraktiivsem, veelgi ligitõmbavam on hoone elektri peakaitsme suurus. Kui see on vähemalt sadades amprites, mis võimaldab ampreid juurde ostmata alustada tootmist, ehitatakse kinnistule selleks pigem uus hoone.”