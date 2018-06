Respo Haagised hakkas ratastel maju tootma

Tegelikult toodab Respo suuri ratastel maju juba paar aastat, aga neid kasutavad valdavalt ehitajad ja metsamehed. Nüüd on kavas kasutajaskonda suurendada.

Kahele perele kuuluva Respo Haagiste tegevjuhi Toomas Antonsi sõnul tuntakse ettevõtet küll Tartumaal, ent mujal Eestis peetakse Respo haagiseid sageli Soome toodanguks. Tegelikult on vastupidi – haagised valmivad Tõrvandis, aga 85 protsenti eksporditakse valdavalt Soome, Rootsi ja Norrasse. Ka Venemaal on väike tootmis- ja müügiüksus.

Mullu müüs 130 töötajaga Respo üle 12 000 sõiduautohaagise ja lisaks uue tootena 430 soojakhaagist. 17 aastaga on käive kasvanud 17 korda, mis tähendas eelmisel aastal 17,3 miljoni euro suurust müügitulu. „Saavutasime selle tulemuse järjepidevuse ja innovatsiooniga,” märgib Antons, ent lisab tagasihoidlikult: „Kui vaadata start-up’e, nagu näiteks Taxify, on see ikkagi väga aeglane kasv. Aga eks meilgi on mõned oma idufirma ideed.”

Ehkki Respo Haagised asub Tartu südalinnast seitsme ja linna piirist paari kilomeetri kaugusel, on tegu siiski maakonnas asuva ettevõttega. Kui veel 15 aastat tagasi laiusid ettevõtte ja väikse Tõrvandi aleviku ümber viljapõllud, siis on nüüd ümberringi uuselurajoonid ja tööstuspark. „Meie olime selles tööstuspargis ammu enne, kui tekkis tööstuspark,” räägib Antons. „Töötajad tulevad siia nii Tartust kui ka kõikjalt Tartu maakonnast. Oleme linnale nii lähedal, et tüüpilisi maaeluga seotud probleeme siin ei ole, samas anname tööd ka ümbruskonna elanikele.”

Väike haagissuvila reisihimulistele noortele

Niisiis hakkas Respo äsja tootma haagissuvilat, üsna erilist veel seejuures. „Meie haagis on väike,” selgitab Antons. „Praegu turul müüdavad haagissuvilad on suured ja kallid osta, neid on ka raske vedada ning manööverdada ja kui sõiduauto ja suvila täismass ületab kokku 3500 kilogrammi, ei piisa enam B-kategooria juhiloast. Kui keegi tahab endale soodsat lahendust ja jääda B-kategooria loa juurde, peab ta ilmselt edaspidigi metsas telkima.”

Haagissuvila avaneb tagant suure luugiga, mistõttu saab seda soovi korral kasutada lihtsalt suurte asjade vedamiseks. Antonsi kinnitusel saab klient valida lisaks magamiskohtadele haagissuvila sisu, olgu siis külmkapp või mobiilne dušš. „Meie sihtrühm on selle miinimumvarustusega 3700 eurot maksva toote puhul nooremad inimesed, kes tahavad ise ringi rännata, aga kellel on tihti ka õhem rahakott. Ka disainilahendus on meie arvates noortepäraselt rõõmus ja trendikas.” Suured haagissuvilad maksavad uuena paarkümmend tuhat eurot, Antons ei välista, et ettevõte hakkab kunagi ka neid tootma, kui ots väiksematega lahti tehtud. Praegu oli turul tühimik, mis oli vaja täita.

Kas selline suvila päikese käes palavaks ei lähe? Antonsi sõnul on katus töödeldud ja isoleeritud ega lase kuumusel sisse pääseda. „Akendel ja ventilatsiooniavadel on mõistagi sääsevõrgud.” Huvi korral saab liikuvale suvilale siiski kliimaseadme juurde tellida.