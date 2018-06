Metsavenna taluköögile on nõudlus suur

Kellel õnnestus tänavusel maamessil käia, ei jäänud ilmselt toidutelgis proovimata ka Metsavenna talu väljapanekul olnud huvitavad juustud – tomme ja raclette, mis on meierei tootevalikusse küll hiljuti ilmunud, aga on aastatepikkuse enesekoolituse tulemus. «Olen 7 aastat koos väikemeiereidega kõikvõimalikest õppustest osa võtnud. Oleme käinud Prantsumaal ja Šveitsis mitmeid kordi,» räägib Mõttus.

Tomme’i juust on prantsuse klassika, mis on isepressuv poolpestud või õitsva koorikuga juust. Taluperemehe sõnul on tegemist kõige lihtsama juustuga üldse, milleks pole peale piima ja paja midagi vaja. «Külaklassika!» ütleb ta selle kohta. Juust tuleb panna täiesti tavalisse vormi, üks kord keerata, ära soolata ning juba järgmisel päeval keldrisse viia. Seal tuleb seda kahe nädala jooksul iga päev pesta ja keerata, aja möödudes juba harvemini. Kolme kuu pärast võib juba korra kuus pesta. «Meie peseme käsitsi ja pole ühtegi juustu, mida ma poleks ise mõni päev pesnud,» lisab meier.

Raclette jällegi on alpiklassika, mida saab teha vanemast piimast, selleks ei pea ilmtingimata värske piim olema. Juustu eripäraks on see, et vajadusel saab ta lõkkel või ahjuukse ees soojaks sulatada ja näiteks võileivale määrida. Ülejäänule jääb taas koorik peale ja selle võib sahvrisse tagasi panna. «Niimoodi saab hästi ruttu sooja sööki. Tavaliselt pannakse ta kokku koorega keedetud kartuliga. Pekki, väikseid marineeritud sibulaid ja hapukurki, selle kõige peale valad juustu. Imeline praad 10 minutiga,» soovitab Mõttus. «Ma ei kujuta ette, et sa lähed selle juustu kodupiirkonda ja ei saa seda,» lisab ta.

Nõudlus meierei toodetele on praegusel ajal nõnda suur, et kahjuks ei jõuta endagi poe jaoks piisavalt juustu teha. Kui ühel ajal ei suudetud suure tellimuse tõttu kohupiima ja hapukooregi tellimusi täita, seisis juustutegu koguni mitu kuud. «Me ei saa ennast praegu üldse juustutegijaks nimetadagi, pigem oleme katsetajad,» ütleb Mõttus tagasihoidlikult.

Kõrgkvaliteetne ökorobotpiim

Lõuna Piima kvaliteetne piim on pärit ainsast ökorobotlaudast Baltikumis. Laudas tehakse lüpstes iga nisa otsas neli analüüsi, veendumaks, et piim oleks sorteeritud ja tagatud oleks parim kvaliteet ning lehmade tervis.

Lisaks eristab Metsavenna talu piima teistest tootjatest asjaolu, et ökopiim pärineb ainult punast tõugu lehmadelt ning tootmist alustatakse pastöriseerimata piimast. «Teised teevad pastöriseeritud piimast. Need on kaks erinevat maailma,» seletab Mõttus eripära. «Üks on hollandi koolkond, kus vanad bakterid tapetakse ära ja istutatakse omad bakterid sisse. Teises, prantsuse koolkonnas jäetakse loomulikud bakterid alles.»