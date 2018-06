Kavandatav seadusemuudatus teeks Eesti taimekaitsereeglid liidu ettekirjutusestki rangemaks

«Kaubanduse jätkuv üleilmastumine on kaasa toonud üha kasvava impordi uutest maailma piirkondadest. Eelkõige viimasel kümnendil on see põhjustanud kahjulike organismide sissevoolu riski järsu suurenemise,» ütles Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu. «Seega seisab kogu Euroopa Liit silmitsi sisse toodud taimekahjustajatest põhjustatud riskidega.»