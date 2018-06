Peipsi koristustalgutel vinnati muu rämpsuga pinnale ka allveelaev

Järve põhjaosas leiti lisaks triivivatele nakkevõrkudele kahest kohast hunnik mõrralina, kaks mõrraankrut köiega, üks mõrra ankruköis ilma ankruta ja paar püügivahendi tähist. «Koos võrguga tõmmati välja ka üks talvel võrkude paigaldamiseks kasutatav väike puldist juhitav allveelaev, mida kohalikud nimetavad torpeedoks. Tõenäoliselt on vesi seda juba kahjustanud, nii et vaevalt seda enam kasutada saab,» rääkis Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Ivo Kask.

Peipsi koristustalgute tulemusi kokku võttes märkis Kask, et see on üks omamoodi ettevõtmine. «Tööpäevad on tavapärasest pikemad, tegevused nõuavad sageli suuremat füüsilist jõudu ning võrkude leidmisel ja väljavõtmisel peab taluma ka ebameeldivat lõhna. Samas keegi ei nurise ning igaüks annab endast parima, et kõik sujuks ning tööd saaksid kiirelt tehtud,» rääkis Kask.