Pildil: Viljandimaa lõõtspillipäev Pärna puhkekülas. Pilt on illustratiivne.

Maa Elu toimetus koostab reedeti kultuurisoovituse inimestele, kes tunnevad, et nad on liiga kaua linnas või lihtsalt ühes kohas olnud. Üle Eesti sünnib pea igal nädalavahetusel midagi maaelulist, siirast ja ainukordset. Pühi linnatolm jalgelt ja mine nädalavahetuseks maale, seekordne assortii on siin.