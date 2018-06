Pärnu vineeritehase esimesed tooted jõudsid klientideni

„Esimesed kasespoonid tarniti Pärnusse veebruaris ja oleme tegelenud test-tootmisega juba sellest ajast. Esimesed toodangupartiid valmisid oma tarbeks, et kvaliteedis veenduda,” ütles Pärnu Metsä Woodi tehase juht Kaarel Tali.

Tehases on ametis 65 tootmistöötajat ja juunis alustab uus 11-liikmeline töötajate grupp. Uute töötajate koolitamisel on abiks Soome väljaõppemeeskond. (ME)