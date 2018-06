Riigiametnik hoiab oma vabast ajast külapoodi elus

Poe ukse kohal on silt Liesi Puod. Nii kõlab poe nimi kohalikus rannakeeles. Poe seinalt leiab lausa terve sõnastiku. Väljudes lnäeb ukse kõrval silti „Tulga toine kerdki. Üad aiga!”. „Eksponeerime seda keelt siin poes, sest see on kohaliku elu ja kultuuri osa,” selgitab Liisa.

Tartu Ülikoolis juristiks õppinud ning Andmekaitse Inspektsioonis vaneminspektorina töötav Liisa Ojangu elab ja töötab pealinnas, ent Leesilt on pärit tema emapoolne vanaema, kelle juures ta ikka suved veetis.

„Niikaua kui lapsepõlvest mäletan, on siin pood alati olnud ja kui see kümmekond aastat tagasi kinni pandi, oli väga imelik. Jäätist ei saanud enam kusagilt osta. Kui seda kuumal suvepäeval tuua, siis see sulab ju üles ja üldse oli siin keeruline toidukraami varuda,” räägib Liisa.

Lähimad poed asuvad 16 kilomeetri kaugusel Loksal või Kolgal. Tallinna-Narva maantee ääres asuvasse Kuusalusse on juba 23, Tallinnasse 62 kilomeetrit sõita.

Seega konkurente Leesi poel eriti polnud, ometigi sulges see tookord uksed. Poe põhiprobleem – kuidas talv üle elada. Leesi külas elab ligiemale poolsada inimest. Kauplust teenindavas piirkonnas, milleks on Liisa hinnangul üheksa ümberkaudset küla, on püsielanikke paarisaja kandis. Ent suvel elanike arv kümnekordistub. Lisaks on palju läbisõitjaid.

Nii tekkiski Liisal mõte teha pood, mis on lahti ainult suvel. Kui ta 2013. aastal idee ellu viis, oli kõhklejaid palju. „Neid ütlejaid oli, et mis sa jamad, sa lähed kohe pankrotti,” räägib ta.

Aga Liisa võttis kohe eesmärgiks, et kulude pool tuleb hoida võimalikult all. Ta otsustas, et ei hakka majasse panustama. „Pankrotti pole siiani läinud.”

See on hobi ja samas panus kogukonna ellu. „Siin tekib vahetu tunne, et suudad poolsaare elule midagi anda. Linnas töötad ametnikuna ka Eesti elu heaks, aga siin koged vahetult, et saad midagi edendada,” kinnitab Liisa.

Ta on kauplusesse palganud kolm müüjat, sest ise peab linnas edasi töötama. Niipalju kui võimalik on ta siiski ise kohal. Suvel on tal põhitöökohalt kuu aega puhkust ning tööandja lubab vahel ka kaugtööd teha, et ta ei peaks iga päev Tallinna vahet sõitma. „Rannas ei saa suvel niipalju aega veeta, kui tahaks,” möönab Liisa.

Aga tunne, et saab piirkonnale midagi head teha, kaalub selle üles. Pood on kõik aastad lõpetanud kasumis, aga Liisa tunnistab, et kui ta endale maksaks oma aega ja tööd arvestades väärilist palka, siis seda kauplust ei oleks. „Oleme poe pidamise eest kiita saanud,” märgib ta.

Peaaegu iga auto, mis mööda sõidab, teeb poe juures peatuse. Valdavalt tunneb Liisa kliente auto järgi, aga ka nägu- ja järjest rohkem nimepidi.