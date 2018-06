Jaanus Murakas: piimatööstuse investori nime ma veel välja ei ütle

Jaanus Murakas, kui kaugel olete ühistulise piimatööstuse ehitusega?

Oleme uue tööstuse rajamise plaaniga graafikus. Sellisel suurel objektil on hulgaliselt väiksemaid ja suuremaid vahefinišeid, mille läbimisest sõltub lõplik tähtaeg.

Räägime siiski peaaegu 100 miljoni eurosest projektist ja osapooli, kellega tuleb jõuda pikaajaliste kokkulepeteni, on kümneid ja kümneid. See kõik ongi projekti rajamise osa. Põhitehnoloogia hangete osas on hanked küll lõppenud ja lepingud vormistamisel, kuid käimas on veel mitu rahvusvahelist abitehnoloogia hanget.

Lepingud, mis puudutavad seadmete ostu, ulatuvad kümnetesse-kümnetesse miljonitesse ja neid hankeid on võitnud rahvusvahelised suurkontsernid. See tähendab suurt, kuid kestvat tööd nende lepingute tekstide kokkuleppimisel. Juunikuu lõpuks proovime needki saada allkirjastatud.

Mahukas töö on muidugi hoone projekteerimine, kuna hoone lõpliku lahenduseni on võimalik jõuda ainult tehnoloogia pakkujatega koostöös. Kuigi Eestis ei ole väga suurt kogemust tööstushoonete projekteerimisel, on meil hea meel nentida, et protsess kulgeb ladusalt ja professionaalselt hoolimata sellest, et kaasata tuleb palju osapooli. Hoone ehituse hanke väljakuulutamine on planeeritud septembrisse.

Paide linnas on menetlemisel hoone ehitusluba, mis on oluline dokument vastavalt PRIA määrusele. Paide linnaga oleme viimastel aastatel kontaktis peaaegu igal nädalal. Oleme neile kui partnerile väga tänulikud operatiivse asjaajamise ja muretsemise eest. Ehitusoa saamine on meie jaoks jälle üks tähtis verstapost.

Määrav on ka investori kaasamine. Investor on kohtunud nii E-Piima liikmetega kui ka Paide linnapea ja esindajatega. Praeguseks on koostöö meie strateegilise investoriga järgus, kus kooskõlastame kirjalikult veel viimaseid detaile, kuidas hakkame üheskoos piimatööstust arendama ja tulevikus juhtima.

Investorile on kavas emiteerida kuni 25 protsenti E-Piim Tootmise aktsiatest. See raha läheb omakapitali tõstmiseks, mis omakorda võimaldab kaasata laene. Laenu osa projekti finantseerimisel on suurusjärgus 70 miljonit eurot. Hea meel on tõdeda, et laenamisest on huvitatud Eesti pankade kõrval ka välispangad.

Kes on see siiani salapäraseks jäänud investor?

Investor pole muidugi saladus, sest allkirjastanud oleme juba kavatsuste protokolli. Töötamine temaga käib juba eelmise aasta detsembrist saadik. Seegi näitab, kui pikad on protsessid, kui neid teha rahvusvahelisi õigusi ja norme järgides ja mis kõik eelnevad lepingute allkirjastamisele. Investor hakkab kuuluma E-piima nõukogusse. Nime ma siiski veel välja ei ütle. Võib-olla avalikkus kannatab nime teadasaamisega veel nädalapäevad, siis tuleb kindlasti sellekohane pressiteade.