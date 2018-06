Tuulekala pakub meri vaid kuu aega

Oma pikkade ja peente lõugade tõttu mõõkkala meenutav tuulehaug jõuab Läänemerre enamasti mai keskpaiku. Teada-tuntud haugiga pole tuulehaugil midagi ühist ei väljanägemiselt, eluviisilt ega maitselt.

Meie kodune Läänemeri on soolases Atlandi ookeanis pesitseva kala jaoks mage paigake, kus kasvab rohkelt taimi, millele oma mari puistata. Kui nad on kudemisega maha saanud, ujuvad nad tagasi ookeani. Marjast kasvavad sügiseks umbes vaksapikkused kalakesed, kes sügise algul vanematele isenditele ookeani järele põrutavad. Eriti aktuaalne on tuulehaug saarlaste jaoks, kus nende püüdmine ja söömine on traditsioon.

Muhumaal on kalastatud juba kiviajast, selle tunnistajaks on Külasema hauast leitud luust ahinguots. Tihe asustus, väheviljakas põllupinnas ja kalarikas meri on taganud kalapüügi tähtsuse läbi aegade. Varasuvel on kaluritele tööd ja leiba andnud just seesama tuulehaug. Ahven on sel ajal pärast kudemist niru ja lesta püüda pole veel lubatud.

„Miks teid tuulehaug huvitab?” küsib kohalik kalamees Kalle Kreis. Tal on Muhumaal südames Liival meierei kaubandushoone juures majake, kus ta kala suitsutab ja müüb. Siinsamas kõrval pidas ta hiljuti kalapoodi, mis kandis vastuolulist silti „Siin ei ole kala pood”, kuigi kõik teadsid seda Kalle kalapoena. Säärase nime pani Kalle poele, et uudishimu tekitada. Kõrval tegutseb mandrilgi tuntust kogunud Muhu Pagar.

Praegu kasutab Kalle kalapoe ruume vaid tootmiseks. Seal on külmkamber ja kalafileerimise laud. Kõrvale rajas ta majakese, kus on kolm suitsuahju ja kust värskelt suitsutatud kala müüakse. Varahommikul Liivale saabudes juhatab suitsukalalõhn otse kohale. „Arenesime kiiremini, kui pood järele jõudis,” räägib Kalle.

Poe kõrval seisab väike „pirukakäru”, kust saab osta värsket ja kuivatatud kala. Poe kavatseb ta avada siis, kui saab pinda juurde.

Kalle sõnul paljud inimesed pelgavad tuulehaugi, sest tal on rohelised luud. „Arvavad vist, et need on radioaktiivsed,” muigab Kalle. Teisest küljest on seda kala jällegi hea ja mugav puhastada, sest kõik luud on selgelt näha.

Ühe tänapäevase legendi kohaselt olla kalamehed lätlastele suitsutatud tuulehaugi angerja pähe maha müünud. Kui need aga küsisid, miks sellel luud rohelised on, kõlanud vastuseks, et angerjad on püütud elektriga.