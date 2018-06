Turbatootjail juba aastaplaanid täitumas

Majanduses on sageli nii, et kui kõigil tootjatel läheb hästi, võib tekkida ülepakkumine. Olev Kuuse sõnul on turbatootja jaoks iga hinna eest oma kauba müümine rumalus, nii ainult vähendad oma ressurssi ja kasumit ei teeni. Matti Puuronen ja Mait Märtin kinnitavad mõlemad, et kasvuturba eksport on tänavu edukalt läinud, aga juba praegu kestab müügi mõttes rahulikum aeg. „Peamine kasvuturba turustamine algab septembris ja tipp on veebruaris-märtsis. Üldreeglina üritatakse suvekuudel varutud turvas ära müüa järgmiseks kevadeks. Suurt kasvuturba laovaru ei koguta, see võib juhtuda siis, kui müük on väga nigel või on olnud suur ületootmine. Kui konkurentidel on laos turvast palju, on müüa raskem, kui vähem, on meilgi lihtsam,” avaldab Märtin. Peamised Eesti turbatootjate konkurendid on lõunanaabrid, kes saavad tänu geograafilisele eelisele ja soodsamale kütusele meiegi turbatootjate peamistesse sihtriikidesse ehk Hollandisse ja Saksamaale oma kauba soodsamalt kohale toimetada. Nii loodavad kohalikud turbatootjad muiates sedagi, et Lätis ja Leedus taevakraanid liiga kinni ei püsiks.