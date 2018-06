Otsustatud: Riigikogu kehtestas veelinnujahi turistidele kohustusliku koolituse

Koolitus peaks tagama Eesti jahinduse hea tava järgimise ja piirama lindude tapmist. Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra märkis, et Eestit külastab igal aastal ligi 4000 jahituristi, kellest veelinnujahimehed on umbes 600. Jahituristid ning Eesti jahimehed kütivad aastas kokku umbes 12 000 veelindu.

«Keskkonnakomisjon otsustas sisuliselt saata jahituristid kooli, et nendel, kes soovivad Eestis pidada linnujahti oleks õiguspärase käitumise eeldusena piisavad teadmised Eestis kehtivatest jahipidamise reeglitest ning Eesti jahinduse heast tavast,» ütles Vakra. «Selleks täiendame jahiseadust nõudega, et välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel Eestis jahitunnistuse saanud isikule väljastatakse veelinnujahiks väikeuluki jahiluba juhul, kui ta on läbinud jahindusalase koolituse,» selgitas ta.