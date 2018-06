Maanteeamet plaanib rajada üle Eesti uusi teeäärseid müratõkkeid

Valminud tegevuskava aluseks on 2017. aasta maanteede strateegiline mürakaart, mille alusel soovitakse vähendada ja ohjata riigiteede äärset mürataset ning parandada välisõhu kvaliteeti.

Müra vähendamise tegevuskava on koostatud maanteelõikudele, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas ehk üle 8200 sõiduki ööpäevas. Selliseid maanteelõike on riigiteede võrgus 161 kilomeetrit, 12 erineval maanteel.

Prioriteediks on elanike kaitse

Prioriteetsete parandamist vajavate kohtade määramisel võeti kriteeriumiks vastavus siseriiklikele müra normtasemetele. Täpsemalt on kriteeriumiks päeva- ja öömüraindikaatori piirväärtuse ületus eluhoone maanteepoolsel fassaadil. Strateegilise mürakaardi koostamisel teostatud arvutuste kohaselt on sellistes eluhoonetes ligikaudu 100 elanikku ning nende elanike kaitseks töötatakse välja sobivad müra leevendusmeetmed.

Parandamist vajavate olukordade lahendamise järjekord on paika pandud kuluefektiivsuse arvutuse kaudu - see tähendab, et kõigile parandamist vajavatele olukordadele, kus reaalselt võimalik, leiti hinnanguline müratõkkeseina rajamise maksumus, mis jagati kasu saavate inimeste arvuga.