Hiiumaa külade päeva korraldaja: külavanema roll on inimesi tunda ja juhatada

Tammise hinnangul võiks külavanem olla tõeline kohaliku elu ja inimeste tundja ja külaelu vedaja, kes piirdubki oma tegevustes üsna väikese territooriumiga, et jõuda tõepoolest iga külaelanikuni. «Hiiumaal võiks teoks saada ka külavanemate ümarlaud, kus üksteisega kogemusi vahetada,» rääkis Tammis.

Päeva jooksul antakse ka ülevaade Eesti juubeliaastast, meisterdamise õpitoas saavad kõik soovijad teha käsitööd «vanast uueks», lastele pakub lusti Kärdla nukuteater, esinevad rahvatantsijad ja oodata on üllatusesinejat. Külade päevalt ei puudu ka laat, mekkida saab rammusat külasuppi ning aiahuvilisi rõõmustab rohevahetus.

«Parim on aga see, et kord aastas saavad Kodukandi eestvedamisel kokku saare erinevate piirkondade külainimesed ehk pätakamees saab odratolgusega patsi lüüa!» kutsub Tammis nii põlis- kui suvehiidlasi külade päeva nautima.