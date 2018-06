Aiakirjanik: kas iluaias saaks kastmata läbi?

Suvitusilmade kestes tundub kõige parema lahendusena selline iluaed, kus ei olekski tarvis kasta. Niisugused aiad on tõesti olemas. Ühe kuulsaima neist rajas Beth Chatto – inglise aednik ja aiakirjanik, kes suri tänavu 13. mail 94-aastaselt. Tema panust on tunnustatud Briti Impeeriumi Ordeni ja Kuningliku Aiandusseltsi Victoria aumedaliga, aastate jooksul pälvis tema looming kokku 10 Chelsea lillenäituse kuldmedalit.

Beth Chatto üks moto oli: «Lihtsad asjad on sageli kõige paremad.» See põhimõte käis tal nii elu kui ka taimede kohta. Aias tuleb osata leppida olemasolevate tingimustega, otsida sinna taimi kasvukohast lähtudes ja tegutseda olemasolevat kasutades.

Bethi abikaasa Andrew Chatto kogus terve elu andmeid aiataimede loomuliku kasvukeskkonna kohta ja pani kirja ka väljavalitud taimede ümbruses kasvavad liigid, et samu kooslusi saaks peenardes korrata. Matthew Biggsi raamat «Suured aednikud. 40 aianduse suurkuju ja mida neilt õppida» kinnitab, et imeline aed sündis kahe ande sümbioosis: hr Chatto poolt oli teadus, pr Chatto sobitas ja istutas taimed. Uurimistöö aitas neil oma taimi paremini mõista: kui tead, kus ja kuidas need looduses kasvavad, siis saad neile sarnased tingimused leida või luua.

Ligi 2,5 ha (hektari) suuruse valduse kõige tuntum osa – Kruusaaed, mida mitte kunagi ei ole kastetud ja kus kõik püsikud, sibullilled ja kõrrelised on pärast istutamist pidanud endaga ise hakkama saama või siis välja minema – loodi 1991. ja 1992. aastal puukooli endise parkimisplatsi kohale. Uus 3000 m2 aed kujundati seal umbes kuue meetri paksusele kruusakihile! Enne taimede istutamist künti autorataste all tihenenud parklapinnas läbi ja kultiveeriti. Et pinnas viljakamaks muuta, segati kruusale kõvasti juurde komposti, lagunenud sõnnikut ja peenestatud puusütt. Aeda kujundades oli Beth Chattol eeskujuks ja inspiratsiooniks kuiv looklev jõesäng – seda meenutab ebasümmeetriliste istutusaladega ümbritsetud peatee. Istutusalad ja rajad on kaetud peene kruusakihiga, kruusamultš aitab aias niiskust hoida.