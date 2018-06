Luua metsanduskooli jõudsid kaks uut tasemel õppemasinat

«Koos uute masinate üleandmisega toimusid meil ka koolituspäevad instruktoritele. Tehnika muutub kiiresti ja iga uue masina puhul tuleb selle omadused ja uuendused eelkõige endale selgeks saada,» rääkis Luua metsanduskooli metsamasinaõppe koordinaator Meelis Kall. Ta lisas, et uued metsamasinad jäävad Tihemetsa metskonda, mis on käesolevast aastast Luua metsanduskooli praktikabaasi osa.

Luua metsanduskooli metsaülem Peep Arold lisas, et viimati sai kool uued metsamasinad ligi 10 aastat tagasi Euroopa Liidu rahastuse toetusel. Saadud uued masinad annavad koolile võimaluse õpetada õpilasi kaasaegsetel masinatel, mis on varustatud kõige uuema tehnoloogia ja tarkvaraprogrammidega. «Hiljuti saime uuendatud ka kooli metsamasinate simulaatorite klassi, mis võimaldab anda tulevastele metsameestele veelgi parema ettevalmistuse. Tipptasemel simulaatorid on ettevalmistuseks tipptasemel masinatele liikumisel,» rääkis Arold.

Uute metsamasinate hankija, Konekesko Eesti AS Ehitus-ja metsamasinate osakonna juhataja Martin Ots rääkis, et uued metsamasinad on tootlikud, töökindlad ja keskkonnasõbralikud. Samuti pidas Ots oluliseks, et need leiavad kasutust õppetöös. «Konekesko Eesti AS peab väga oluliseks hariduse toetamist,» rääkis Ots. «Toetame aktiivse partnerluse kaudu Luua metsanduskooli noori ja nende arengut. Metsandushariduse edendamiseks oleme aidanud Luua Metsanduskoolil soetada metsatehnikat. Läbi selliste koostööprojektide tahame anda oma panuse tulevaste masinaoperaatorite ettevalmistusse,» sõnas ettevõtte esindaja.