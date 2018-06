Rahvamuusik mängib loomadele viiulit

Naine seisab äsja tehtud aia juures. „ Aed on tehtud metsast leitud materjalidest, ilma ühegi naela ja kruvita,ˮ ütleb ta, et on vanad tehnikad üle võtnud.

Sama on peenramajandusega, mis tema juures meenutab Tootsi peenart. „Me arendame siin katmistehnikat ja meie põhimaterjal on põhk. Suvel viskame põhu kasvõi murukamara peale, aasta otsa see seal on, järgmisel kevadel on selle all must muld olemas,ˮ selgitab ta.

Eelmisel aastal proovis ta kartulitega niimoodi, et pani muru peale kartulikoored, millel olid idud juba otsas. „Katsetasin. Viskasin põhu peale. Põhukiht peab olema üsna paks, umbes 20 sentimeetrit. Kartul kasvas mühinal, all olid ilusad mugulad. Nii et saab ka nii ja pole vaja kaevata,ˮ räägib ta.

Varblase sõnul on permakultuuri põhimõte, et kõik on kogu aeg ringluses. Mitte midagi ära ei visata, mitte midagi ära ei võeta – kõik on alles ja ringleb.

Enamik värsket kraami, mis köögist järele jääb, läheb lindudele või loomadele ja nende kaudu tuleb sõnnikuna tagasi. Põhuga sõnnikut tekib päris palju ja see läheb loomulikult kasutusse. Mitte küll kõik köögiviljaaeda, vaid pigem rohkem puude ümber.

„Otseselt kompostimiskohta mul ei ole ega hakkagi olema. Kui vahepeal jääb selliseid jäätmeid nagu värsked juurikad-koorikud üle, siis olen katsetanud: lükkan selle põhukihi alla otse peenrasse. Toimib täiesti – lagunemisprotsess hakkab pihta,ˮ räägib permakultuuri austaja.

Varblane selgitab, et permakultuuris ei kasutata mitte kunagi monokultuurset põllumajandust – alati on mitu kultuuri koos. Näiteks tomat koos basiilikuga. „Mis on potis hea, on ka taimele hea,ˮ teab ta. „Tomat ja basiilik on ülihea maitsekooslus. Basiilik hoiab tomatile vajalikku niiskust pinnases ja toetab tomati kasvu.ˮ

Varblasel on plaan hakata tegema Sangaste mail oma koduaias kogukondlikke praktikapäevi, et ühiselt permakultuuri arendada. „Näiteks õpetame, kuidas palja muru peal kartulit kasvatada. See on paljudele üllatuseks: ohhoo, kas tõesti saab ka niimoodi? Saab küll,ˮ kinnitab ta. „Ise ma aiandust õppinud ei ole. Baas on lapsepõlvest ja täiskasvanuna olen ise omal käel kogu aeg juurde õppinud. See on pidev õppimine, ka see, kuidas ilma keemiata taimi kaitsta ja nende kasvamist soodustada.ˮ

Ta tunnistab, et loomulikult ei ole kõik katsetused õnnestunud. „Midagi õnnestub, aga midagi läheb ausalt öeldes ka väga untsu,ˮ rehmab ta käega. „Katsetada ja praktiseerida tuleb, ega muidu ei õpi. Aga seda võin küll omast kogemusest öelda, et meie kliimasse sobib põhumajandus ülihästi – see aitab ära hoida juhusliku öökülma kahjustusi. Selle asemel, et katta, katta ja katta, on põhumajandus päästerõngaks. Eriti vihmasel ja külmal suvel.ˮ