Pärnu-Jaagupist tuleb päevas 3000 karpi kõrsikuid

Konkurente on Pärnu-Jaagupi kõrsikumeistritele aeg-ajalt tekkinud, aga nemad pakuvad teistsuguseid tooteid. „Proovisime sõpradele ette hoiatamata teiste tootjate kaupa pakkuda, aga kohe saadi aru,ˮ naerab Alayn.

Nõudlus magusate kõrsikute järele on üha kasvanud. Eriti hästi lähevad need kaubaks suvel, sest kui mõni teine maiustus sulab soojas ära või läheb nätskeks, siis kõrsikuga ei juhtu ka kõige palavama päikese käes midagi ning neid saab muretult randa kaasa võtta.

„Kui veel viis aastat tagasi oli talvel müük väiksem, siis nüüd on vahe teiste aastaaegadega kahanenud. Ainult päris jõuluajal ei suuda me piparkoogiga võistelda, siis 2–3 nädalat puhkame. Välismaa suunal pole me väga pingutanud, Lätti siiski saadame üsna arvestatavaid koguseid. Eestis võiks kõrsikul paremini minna Lääne- ja Ida-Virumaal, seal on arenguruumi. Kui Pärnus müüme kümme kasti, läheb Narvas sama ajaga vaid kaks,ˮ toob Diana näite.

Sortimendi laiendamisele Eesti juhtiv kõrsikutootja pingsalt ei mõtle, sest enamjaolt tahetakse ikka seda kõige klassikalisemat harjumuspärast kõrsikut. „Poes olen näinud küll köömnete ja muude maitsetega tooteid, aga proovitakse ära ja sinna see jääb. Laiem sortiment ajaks tootmisprotsessi ebamõistlikult keeruliseks – iga uue maitse pärast tuleks liin seisma panna ja ümber seadistada. Väikese koguse pärast pole mõtet protsessi katkestada ja uut alustada,ˮ on Alayn veendunud.

Mingil määral võib kõrsikut pidada ka nostalgiatooteks – retsept pole aastakümnete jooksul sisuliselt muutunud ja kui Lätis müüb edasimüüja Pärnu-Jaagupis valminud kaupa kilepakendis, siis Eestis on jäädud truuks pappkarbile, vaid selle värv on silmajäävalt tibukollaseks muudetud ja lisatud lapsesõbralik jänesepilt. Ettevõtte laos on säilinud veel isegi vanu NSVLi-aegse kujundusega pakendeid, milles ümberkaudsetes maapoodides tänaseni nostalgialainel püsides oma kaupa müüakse.

Kõrsikute hindki on peremehe sõnul harjumuspäratult stabiilsena püsinud – umbes eurost jaemüügihinda on hoitud krooniaja lõpust. Lähitulevikus plaanivad nad seda siiski mõne sendi võrra tõsta, sest kõik ülejäänud hinnad on ümberringi märgatavalt tõusnud ja töötajad vajavad palgatõusu.

Reklaamile pole Hellar ja Pojad panustanud. Küll aga käib ettevõttes igal nädalal mitu ekskursioonigruppi, kellele Diana eestvedamisel oma tooteid ja tegemisi tutvustatakse.

„Lasteaiad, koolid, asutused, homme tuleb näiteks 44 Pärnu raamatukogutöötajat,” loetleb naine. „Paljud ettevõtted küsivad ekskursiooni eest raha, aga meie kasvatame nii endale kliente. Nähakse tootmist, proovitakse kõrsikuid, ostetakse kaasa ja hiljem poes käies tuleme loodetavasti jälle meelde. Oleme Pärnumaal allesjäänutest üks suuremaid toiduainetööstusi.”

Kuigi kõrsikutootmine edeneb kenasti, on osaühingul Hellar ja Pojad teinegi tegevusharu. Kolmanda ettevõtte juhatuse liikme, Alayni noorema venna Arbo juhtimisel pakutakse nelja kraanaga varustatud veokiga transporditeenust. Kui kõrsikutehases töötab seitse inimest, kellest kuus on naised, siis autodel saab tööd ja leiba viis kohalikku meest.