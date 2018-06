Eesti sporthobuste üle tasub uhke olla

Alfons Ra ratsanikku Rein Pilli teavad kõik, kasvatajat Julia Katoki tuntakse vähem. Aga just tema on tõestanud, et Eestis on hobusekasvatuses kõik võimalik. Kunagi Niitvälja tallitüdruk, mitmes hobustega seotud ametis ja ettevõtluses Eestis ja Soomes rängalt tööd rüganud ja äri ajanud, alati rõõmus ja õnnelik Julia on õigeid otsuseid teinud. Alfons Ra isa Aromats on Julia avastus Lätist. Ta oskas näha Läti parimas täkus võimalust tema kuulsate eellaste genofondi odavamalt kasutada. Alfons Ra emas on aga ühendatud parim, mis vanast Niitvälja trakeenide aretusest võtta oli – ta vanaisad on Eesti trakeenide ajaloo parimad täkud Palladium ja Bariton.