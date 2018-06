Päikselised ilmad ei tähenda veel rohket meesaaki

Päris kärghaaval pole Liin kõiki mesitarusid vaadanud, kuid vaadatutes on kärjed rasked. „Usun, et mai lõpu seisuga on igal kevadisel perel mulle juba 20 kilo jagu peaaegu valmis mett tarus. Praegu tuleb korjet metsaraiesmikelt, paakspuudelt ja kuslapuudelt. Kas pole siis tore, kui näen, kuidas loodus mulle lahkelt saaki annab?” sõnab ta.

Need pered, kes tulid talvest tugevatena välja, korjavad hästi, ja Liinil tulid peaaegu kõik. Samas värsket mett veel võtta ei saa, sest mesilased pole veel hakanud mett kaanetama ja mesi pole veel valmis. „Mett kaanetama hakkab mesilane siis, kui mee niiskus on alla 20 protsendi. Praegu käib tarudes niiskuse väljaventileerimine mühinaga. Just õhtuti on seda lausa lust kuulata,” selgitab ta.

Mesinike töö on praegu lisada tarudesse kärgi, et mesilastel oleks, kuhu saaki koguda. Samuti jälgida, et pered ei kipuks sülemlema. Mõnele mesinikule on sülemlemine muidugi hea, saab pere juurde, kuid üldiselt on see suure korje ajal siiski halb. „Praegune sülemlemine on nagu talunikul pulmad heal heinaajal. Ka mesilastel läheb terve nädala saak kaduma,” sõnab ta. Sülemlemise ärahoidmiseks on mitu meetodit, kuid Liin peab põhiliseks praegu lisada peredele kärgi. Kui mesilastel on võimalus koguda saaki, siis pole neil aega sülemlema asuda. „Mõni kiiksuga pere ikka leidub, nägin ühte ka naabrimehel õunapuu otsas.”